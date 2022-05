Finale de la Coupe vaudoise – Montreux pourrait perdre son titre par forfait Le club de la Riviera a battu Gland sur le terrain jeudi (2-1 aux tirs au but). Avec un joueur qui n’aurait sans doute pas dû participer à la finale. Le règlement risque de faire son malheur. Florian Vaney

Le titre pourrait passer des mains de Montreux (en jaune) à celles de Gland. Jean-Luc Auboeuf

Si l’histoire se confirme, elle ne fera aucun gagnant. Ni Montreux, qui risque de voir son titre durement obtenu sur le terrain lui être retiré. Ni Gland, finaliste malheureux qui pourrait récupérer le trophée sur tapis vert, loin de la foule tout acquise à sa cause jeudi durant le match. Ni même Echallens II ou Lausanne Nord Academy, les victimes en demi et en quart de finale d’un Montreux apparemment déjà en tort avec le règlement à ce moment.

Les Montreusiens ont bien reçu la Coupe vaudoise jeudi en début de soirée, après plus de 120 minutes de duel (1-1) et une séance de penalites. Il n’a ensuite fallu que quelques heures pour que la rumeur commence à courir. Le «MS» aurait aligné un joueur qu’il n’avait pas le droit de qualifier. Soit, en l’occurrence, un footballeur ayant déjà évolué dans le championnat de 2e ligue inter durant la saison. Le règlement de la compétition est on ne peut plus clair dans ces cas-là: défaite par forfait 3-0.

Voilà ce que dit l’article 1.7. «Durant la saison en cours, tout joueur étant entré en jeu dans une rencontre officielle en Swiss Football League, en 1ère ligue (promotion ou normale) ou en 2e ligue interrégionale ne peut participer à la Coupe vaudoise. Exception faite des matches du tour préliminaire de la Coupe suisse pour le relégué vaudois de 2e ligue interrégionale se déroulant début août et le représentant de la Coupe vaudoise en Coupe suisse. Toute équipe contrevenant à cet article perdra sa rencontre par forfait 3-0. Des modalités concernant le contrôle des joueurs sont éditées par l’ACVF.»

Le cas, justement, se trouve entre les mains de l’Association cantonale vaudoise de football. Le match n’est pas terminé.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

