Coupe vaudoise de football – Montreux remporte le trophée aux tirs au but Le FC Gland et sa culture club ont gagné des adeptes jeudi. Mais la récompense est revenue à des Montreusiens prêts à se battre face au reste du monde (2-1). Florian Vaney

Les Montreusiens, Jérôme Martin en tête, filent vers le trophée. Jean-Luc Auboeuf

Mouloud Mekaoui n’avait jamais mis les pieds à Saint-Barthélemy. L’entraîneur de Montreux en est reparti jeudi avec la Coupe vaudoise dans les bras. Comme quoi, il y a des découvertes qui se passent mieux que d’autres. Une vérité qui doit beaucoup à l’accueil qu’ont reçu le gros millier de personnes venues animer le terrain des Condémines et ses abords. Voilà plusieurs semaines que le FC Le Talent, club organisateur, se trouvait en contact avec les deux finalistes pour s’assurer que ceux-ci ne manqueraient de rien le jour J. Le jour J a fini par arriver et, mis à part un second trophée pour le FC Gland, personne n’a manqué de rien.