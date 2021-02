Musique de crise – Montreux renforce son assise digitale En attendant de connaître la forme exacte de sa 55e édition cet été, le festival développe son modèle hybride avec le leader mondial de diffusion de concerts en streaming. Francois Barras

En attendant de connaitre la forme de ses prochaines éditions et le retour des foules compactes, comme ici en 2017, le Montreux Jazz consolide sur son offre digitale. KEYSTONE

Le Montreux Jazz Festival (MJF) n’a pas attendu le Covid pour s’inquiéter de son avenir numérique. Depuis 2019, le festival avait posé les bases de Montreux Media Ventures, sa filiale chargée exclusivement de développer son contenu digital. Mais la crise a accéléré la consolidation de son modèle hybride, gage de nouveaux revenus axés sur le contenu neuf autant que sur la gigantesque base d’archives du festival. Mardi, il a affiné sa stratégie en deux axes concrets, qui donneront peu ou prou du gras à son édition 2021 évidemment contrariée.

Tout d’abord, le festival a confirmé la reconduction de son partenariat avec la plateforme de live stream Qello by Stringray, leader mondial en la matière et juke-box géant de diffusion de concerts. La société américaine avait déjà permis au MJF, annulé en 2020, de donner accès à 50 performances stars parmi le catalogue montreusien. Dorénavant, Qello Concerts by Stingray retransmettra en direct les futures éditions dans le cadre d’un accord pluriannuel. Une façon d’aller chercher un public nouveau, «mondial», quelle que soit la forme «présentielle» du rendez-vous créé par Claude Nobs en 1967. Au pire, la diffusion en streaming pourra espérer rentabiliser la tenue de concerts dans des normes sanitaires ultrarigides avec pas ou très peu de public. Au mieux, elle constituerait un bonus à la tenue de concerts revenus à la normale. Pour 2021, dont la programmation devrait être dévoilée en mars, Mathieu Jaton parie sur un allègement des restrictions sanitaires suffisant pour assurer la tenue de concerts assis dans les trois salles payantes du festival.

Talents sous la loupe

Le festival compte également sur MJF Spotlight, une nouvelle marque dédiée à la promotion digitale de talents émergents, suisses et internationaux. «L’absence de concerts et de festivals a fortement impacté l’éclosion de nouveaux artistes, détaille le directeur Mathieu Jaton. MJF Spotlight sera le moyen de les faire connaître tout au long de l’année sur nos différents canaux digitaux, indépendamment du programme du festival.» Concrètement, la marque proposera un «artiste du mois» mis en lumière sur les plateformes du festival au travers de contenus originaux. Il sera automatiquement intégré à la Spotlight Playlist, soit 20 morceaux reflétant les découvertes des programmateurs du MJF. Une sélection des musiciens à suivre sera également fournie chaque début d’année: pour 2021, la liste (disponible sur www.montreuxjazzfestival.com) comprend notamment la nouvelle sensation R&B helvétique Priya Ragu, le mystérieux collectif londonien Sault ou les rockeurs indie The Lathums.