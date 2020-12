Travaux forestiers – Montreux se bat contre le bostryche Des interventions sont effectuées en forêt pour sécuriser les chemins et stopper la rapide propagation des insectes. Claude Beda

Les bostryches s’attaquent principalement aux épicéas et se développent entre l’écorce et le bois. Christian Brun

«Nous nous retrouvons devant une double urgence, explique Caleb Walther, municipal. Il s’agit à la fois de sécuriser les chemins forestiers et de stopper la rapide propagation des insectes.» Confrontée à une forte attaque de bostryche, la Commune de Montreux doit effectuer des travaux d’urgence aux quatre coins de ses grandes forêts. Il s’agit de couper de bois et de l’écorcer afin d’éliminer les larves d’insectes en développement. Une opération d’autant plus fastidieuse que les bois attaqués sont dispersés et souvent situés dans des endroits difficiles d’accès, où le seul moyen de les évacuer est l’hélicoptère. Les travaux de première urgence, en septembre, ont porté sur un volume de 1’000 m3.