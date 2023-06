C’est un phénomène en pleine expansion dans le canton de Vaud: la colère gronde contre des projets de construction détruisant des espaces de verdures en milieu urbain. Pétitions, actions, référendums et initiatives, tous les leviers démocratiques sont activés. Les citoyens se regroupent en associations et en collectifs tels que le Réseau Arbres Vivants, qui défend l’idée qu’il est possible de construire autrement qu’en détruisant le vivant, et réclament des mesures fortes.

Depuis peu, la Riviera est devenue un des points chauds de la lutte contre cette dégradation de l’urbanisme. Le Conseil communal de Blonay a déclenché la procédure du référendum pour un projet de huit immeubles détruisant près de 18’000 m² d’un parc très arborisé. De son côté, le législatif de Jongny a sèchement renvoyé un projet de construction de huit immeubles sur un terrain non construit de 20’900 m².

«Depuis peu, la Riviera est devenue un des points chauds de la lutte contre cette dégradation de l’urbanisme.»

Le développement urbanistique de la ville au détriment du paysage et de la qualité de vie des habitants est sidérant. Et un projet immobilier à forte densité baptisé «Les Grands-Prés» est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. C’est à Montreux que ce projet immobilier à forte densité est prévu et est devenu emblématique de ce combat.

Grâce à une forêt de gabarits, les Montreusiens ont réalisé l’ampleur des constructions prévues sur cette parcelle naturelle de 25’000 m2, propriété de la Commune. En plus d’une pluie d’oppositions, une initiative populaire lancée par une association citoyenne a largement abouti et la population se prononcera le 18 juin prochain sur l’avenir de cet espace de verdure. En outre, nombre de procédures juridiques liées aux oppositions sont encore pendantes.

Le cas de Montreux est exemplaire: plus de 3000 logements sont vides sur la commune, sans que les autorités aient agi pour inciter les propriétaires à remettre en location une partie de ce parc immobilier. Par ailleurs, des projets permettant la construction de 700 appartements sur des parcelles déjà construites ou en friche sont en cours.

Solution de facilité

Et pourtant, c’est sur le plus important parc de la commune que les promoteurs veulent urbaniser, le plus vite possible, sous prétexte de la crise du logement. En résulte un aménagement outrancier et minéral, décoré d’une végétalisation anecdotique, totalement inadaptée au réchauffement climatique et au maintien de la biodiversité.

Le cas de Montreux l’illustre: à la pression de promoteurs cherchant la solution de facilité, il faut opposer un refus déterminé de sacrifier les espaces de verdures. C’est l’avenir de tout l’urbanisme et de la qualité de vie de nos villes qui est en jeu, pas celui du logement.

Marianne Lipari Afficher plus Présidente de l’Association pour la sauvegarde des Grands-Prés

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.