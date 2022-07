Bilan d’un festival radieux – Montreux sous le soleil exactement Le retour en force d’une manifestation reformulée a été un succès. Grosse émotion du directeur, Mathieu Jaton, qui parle de «l’une des plus belles éditions». Boris Senff

Mathieu Jaton peut sourire: le Montreux Jazz a réussi son retour à un rythme de croisière, tout en expérimentant une nouvelle configuration. LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

On peut parler d’«expérience client» et se retrouver submergé par l’émotion. Au moment de tirer le bilan d’une 56e édition du Montreux Jazz Festival (MJF) qui s’achève samedi 16 juillet, le directeur Mathieu Jaton a écrasé quelques larmes en conférence de presse. Un signe qui porte à le croire quand il pointe une pression constante qui l’a un peu retenu à se laisser porter par l’enthousiasme du public et des artistes. «Au moment d’ouvrir, nous avions le trouillomètre à zéro!»