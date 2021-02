Verdure en ville – Montreux veut faire fleurir les jardins familiaux Le Conseil communal a accepté une motion visant à augmenter le nombre de potagers urbains à mettre à disposition des habitants. Claude Beda

Montreux possède 47 jardins familiaux contre près de 130 à La Tour-de-Peilz, ville moins grande. Odile Meylan

«La pandémie a fait évoluer les mentalités. Nous nous sommes tous encore plus rendu compte de l’importance du lien à la terre», explique Ruth Bär (Les Verts). Le Conseil communal de Montreux a accepté, par 46 oui, 28 non - principalement émanant des rangs PLR - et 4 abstentions, la motion de l’élue écologiste pour une augmentation des jardins familiaux et la création de plantages dans la cité. En 2016, un postulat similaire avait été refusé par le corps délibérant, la demande lui semblant alors insuffisante. «La situation a changé, relève la motionnaire. Aujourd’hui, l’offre montreusienne de 47 jardins ne suffit plus. En comparaison, Lausanne en compte 550, La Tour-de-Peilz 127 et Yverdon propose 545 plantages ou jardins à ses habitants.»

«La pandémie a fait évoluer les mentalités.» Ruth Bär

Ruth Baer demande à la Municipalité de conduire une étude évaluant les surfaces disponibles pouvant accueillir des jardins et les possibilités de mise en valeur de ces terrains. Elle souhaite encore que l’on intègre des jardins ou des plantations de manière systématique lors de la planification de nouveaux quartiers. «En outre, l’annulation du Plan général d’affectation communal laisse peut-être des parcelles en attente qui pourraient être utilisées temporairement jusqu’à ce qu’un autre projet se concrétise», ajoute l’écologiste. Dont la motion fait par ailleurs écho à une pétition de 692 signatures des habitants de Clarens réclamant aussi des jardins potagers.

Pour sa part, Olivier Müller (PLR) s’est opposé à la planification systématique de jardins familiaux lors de chaque projet: «Il est difficile d’évaluer la demande réelle. Et nous devons préserver des parcelles pour d’autres affectations. Il ne faut en tout cas pas créer de jardins au centre-ville!»

Alors que l’UDC a soutenu la motion, Montreux Libre était plus divisé. «Personnellement, je suis très favorable aux jardins familiaux. Néanmoins, il ne faut pas que les futurs exploitants se lassent et délaissent leur responsabilité à la Commune.»