Besoin de verdure – Montreux veut redonner sa place à la nature en ville La Ville va engager un spécialiste pour valoriser ses zones naturelles et obtenir le label Villeverte. D’autres localités du canton font aussi le pas. Claude Beda

À Montreux, le label Villeverte permettrait aussi de valoriser le travail accompli par les jardiniers de la cité depuis un siècle (ici en 2013). Chantal Dervey

«Il s’agit d’accompagner la densification urbaine par un développement planifié des espaces non bâtis», explique Irina Gote, municipale. Montreux veut soigner son patrimoine naturel. La Ville va engager un architecte paysagiste chargé de la planification générale de la verdure dans la cité, afin d’obtenir du même coup la certification «Villeverte Suisse» (VVS). À ce jour, dans le canton, Écublens et Morges ont déjà obtenu ce label développé depuis 2016 par l’Union suisse des services des parcs et promenades (USSP). Lausanne, Vevey, et La Tour-de-Peilz sont, elles, en cours de labellisation.