La rédaction - Montrez ce vote qui ne saurait m’être caché

Une petite révolution, discrète mais importante, est venue bousculer le Conseil des État mercredi: tous les votes de ses 46 pensionnaires seront bientôt publics. C’est peu connu, mais aujourd’hui encore, à moins d’être au bon moment dans la salle ou de visionner le débat en direct à distance, il n’y a pas de moyen de connaître l’ensemble des votes des deux personnes que vous avez envoyées à Berne pour représenter votre canton.

Il aura fallu sept ans et plusieurs tentatives pour aboutir au changement approuvé mercredi. Un long chemin, et un pincement au cœur pour la journaliste parlementaire que je suis. Car les débats répétés sur la transparence des votes au Conseil des États, c’étaient un peu comme le sketch des Inconnus sur le «bon chasseur et le mauvais chasseur». Je persifle? Même pas tant que cela.

«Les nouvelles et nouveaux venus dans la chambre de réflexion aux rideaux tendus ont fait basculer la donne et voté pour la transparence.»

Petit florilège des arguments cultes servis ces dernières années au Conseil des États pour éviter la transparence. D’abord, ne pas publier ses votes, c’est se soustraire à la tyrannie des secrétariats de parti. Comme ça, on n’est pas obligé de suivre la ligne évidemment dictatoriale de sa propre formation politique.

Ensuite, ne pas rendre public tous ses votes, c’est se dispenser de tous ces classements de journalistes qui, foi de parlementaire, sont totalement faux mais malheureusement très lus.

Mais l’argument suprême, la fameuse différence entre un bon et un mauvais chasseur, nous était servi par le Genevois Robert Cramer (Verts) en 2017, par le Zurichois Daniel Jositsch (PS) aujourd’hui. En publiant les votes, on tuerait ce qui distingue la Chambre des cantons - la fameuse «chambre de réflexion» qui, grâce à sa culture du secret, sait sortir des logiques partisanes pour trouver les meilleurs compromis - de la Chambre du peuple, celle qui ne sert qu’à faire un show de bas étage.

En résumé, il y a le bon parlementaire fédéral. Il réfléchit, élabore des lois et vote au Conseil des États. Et le mauvais élu fédéral? Il réfléchit, élabore des lois et vote, mais au National. Daniel Jositsch a mis ses collègues en garde mercredi: «Voulez-vous vraiment être un deuxième Conseil national?» Hein? Vraiment?

Tenue correcte exigée

Malheureusement pour ces sénateurs nostalgiques des votes à mains levées qu’on n’arrivait parfois même pas à compter juste, les nouvelles et nouveaux venus dans la chambre de réflexion aux rideaux tendus - dont les deux Vaudois et les deux Genevois - ont fait basculer la donne et voté pour la transparence.

En attendant, qu’on se rassure. Le Conseil des État n’est pas encore le National. Pas du tout. Comme le Tartuffe de Molière, ses membres sauvent les apparences: ils gardent l’obligation de porter une tenue convenable, «au minimum une chemise, un veston et une cravate ou un nœud papillon».

Lise Bailat

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

