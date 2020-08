Arts graphiques – Mooret croque le coronavirus avec humour La période de semi-confinement a inspiré l’artiste polyvalent. Il en tire un recueil de dessins, alors que d’autres de ses œuvres font l’objet d’une exposition au Musée des arts et sciences de Sainte-Croix. Frédéric Ravussin

Artiste peintre, dessinateur de presse, écrivain, auteur de BD, scénariste, essayiste et pigiste: Roger Moret est en quelque sorte un couteau suisse artistique, dont il déploie les lames depuis le début des années 70. Ce printemps, il en a ouvert quelques-unes pour affronter à sa manière le Covid-19 et la période de (semi)-confinement dont il a tiré un petit ouvrage illustré: «Le coronavirus au quotidien, chronique d’un temps de confinement», imprimé sur les presses du «Journal de Sainte-Croix et environs».

«Quand cette période particulière a commencé, je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir faire», explique Mooret (son nom de plume). Se rappelant à ses bons souvenirs de dessinateur de presse, il s’est dit que les changements de direction et de prescriptions presque quotidiens pris par les autorités étaient une belle source d’inspiration. Et pendant cinquante-quatre jours consécutivement, l’artiste s’est fendu d’un dessin différent, croquant d’un trait un brin piquant l’école à la maison, la protection des vendeuses, les masques, l’apparente reprise de pouvoir des animaux, sans oublier d’y inviter les stars Berset, Koch, Parmelin ou encore Trump.

Exposé au Musée des arts et sciences

L’idée de compiler tous ces dessins dans un petit recueil est venue un peu plus tard. À la suite des réactions positives de ses amis à qui il les envoyait à des fins de distraction en cette période pas drôle. Une période qui a manifestement éveillé chez beaucoup leur esprit créatif. A fortiori chez ceux qui en avaient déjà pris conscience depuis belle lurette. «En manque de papier – les magasins étant fermés –, je suis tombé sur un bloc pour aquarelle au format carte postale», reprend-il. Et d’y coucher, en dessins, axiomes et expressions courantes, prises au premier degré: pisser dans un violon, tirer le diable par la queue ou prendre son pied. Ces œuvres-là feront l’objet d’une des dernières expositions mises sur pied au Musée des arts et sciences de Sainte-Croix, à découvrir chaque dimanche, du 6 septembre au 31 janvier ou sur demande.

La découverte de cette soixantaine de «Jeux de mots» aquarellés sur papier s’y accompagnera d’une série de petites sculptures réalisées à base d’anciens caractères d’imprimerie en bois et de clichés en taille-douce récupérés il y a des années et qui traînaient dans un coin.