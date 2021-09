Une œuvre à traverser dans son entier – Morerod, la beauté armée d’humanité Après le Musée de Pully, l’Espace Graffenried à Aigle, la tournée de la redécouverte de l’artiste vaudois (1879-1919) passe par la Fondation L’Estrée à Ropraz. Florence Millioud Henriques

L’exposition imaginée à la Fondation L’Estrée à Ropraz présente Édouard Morerod en suivant ses géographies d’artiste: la Suisse, Paris, l’Espagne, le Maroc. Jacques Dominique Rouiller

Morerod n’a qu’un seul prénom, Édouard, mais en parcourant son œuvre de voyageur et d’archéologue d’une beauté sauvage, originelle, on dirait qu’il y a des Morerod, tant il sait sonder l’âme des lieux qu’il traverse et des êtres qu’il rencontre avec un langage pictural propre.

Dans ses nombreux voyages, l’artiste a également séjourné à Saint-Jean-de-Luz vers la fin de sa vie. Jacques Dominique Rouiller

Il y a l’Aiglon (il y est né en 1879, fils du notaire et copropriétaire du domaine viticole du Clos du Rocher) qui a cherché le caractère des montagnes dans la couleur, en suivant les traces de Ferdinand Hodler. Il y a le Parisien, souvent crève-la-faim, qui fait ses humanités de dessinateur et de peintre dans les cafés, les théâtres et dans les rues, en quête de ce que le monde n’a pas encore perverti. Il veut des visages qui parlent, il est un peintre de visages! Puis il y a l’infatigable qui pousse encore plus loin, direction l’Espagne, le Maroc. Là où son trait se fluidifie, toujours plus libre au contact des gitanes dont il saisit la beauté racée, attiré par cette pureté bien plus que par goût de l’exotisme.

«On a vendu un tiers de l’exposition en cours, dont ses œuvres réalisées en Valais, en Espagne ou à Tanger, ce qui signifie que Morerod revient également sur les cimaises des particuliers et c’est vraiment enthousiasmant.» Jacques Dominique Rouiller, président de l’Association des amis d’Édouard Morerod

C’est dans toute cette amplitude qu’Édouard Morerod est montré à la Fondation L’Estrée à Ropraz – plus de 150 œuvres, des dessins, des peintures, des pastels – après avoir été redécouvert dans une exposition en 2017 au Musée d’art de Pully, puis en 2019 à l’Espace Graffenried à Aigle. Artisan de ce retour sur le devant, le président de l’association des amis de l’artiste, Jacques Dominique Rouiller a encore un autre motif de réjouissance: l’intérêt pour l’artiste se manifeste aussi auprès des collectionneurs.

«On a vendu un tiers de l’exposition en cours, dont ses œuvres réalisées en Valais, en Espagne ou à Tanger, ce qui signifie que Morerod revient également sur les cimaises des particuliers et c’est vraiment enthousiasmant. Et malgré le fait que nous en soyons seulement à la troisième exposition, le public ne cesse de découvrir ce travail d’un artiste mort à 40 ans en pleine ascension.» Un pur qui a armé son trait de beauté pour faire écran à un monde qui perdait ses valeurs…

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locale. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition ou d'ouvrages monographiques sur des artistes.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.