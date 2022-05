Coup de froid pour les baigneurs – Morges débranche le chauffage de sa piscine déjà trop froide Sommée de trouver des améliorations rapides pour augmenter la température de ses bassins, la Municipalité a pris le contrepied en désactivant son installation au gaz. Ce qui est un peu la norme… Raphaël Cand

La piscine de Morges est trop froide, ce qui est unanimement reconnu, y compris par les autorités. Mais il faudra patienter encore au moins deux ans et la rénovation des installations avant de se baigner au chaud. JOURNAL DE MORGES

Les Morgiens réclamaient de l’eau plus chaude que l’an dernier dans les bassins de la piscine municipale, et vite: c’est raté! Après un débat nourri il y a une semaine au Conseil communal où le message – parsemé d’une vague de critiques – prônant une amélioration rapide a été très largement envoyé à l’Exécutif, celui-ci a pris tout le monde de court quelques jours plus tard en annonçant qu’il suspendait carrément son chauffage défaillant.