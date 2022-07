Du ciné en plein air – Morges fait la fête au septième art tout l’été Le Morges Open Air a débuté mardi 19 juillet. Les organisateurs en ont profité pour dévoiler une programmation qui fait la part belle à tous les genres. Maxime Schwarb

Les films sont diffusés dans la cour du Château de Morges. Emery

Durant tout l’été, la cour du Château de Morges se voit habiller d’un écran géant pour le plus grand bonheur des amateurs de cinéma. Le Morges Open Air 2022 a débuté mardi 19 juillet avec le film Joyeuse retraite 2. Les premiers spectateurs ont également pu découvrir l’entier de la programmation d’une manifestation qui se déroulera jusqu’au dimanche 4 septembre.

Tous les soirs excepté celui du 1er août – fête nationale oblige – un long-métrage sera projeté à 21 h 30 ou 21 h 45.

Pour tous les âges

Les enfants devraient trouver leur compte dans cette édition 2022 avec les projections de Buzz, Krypto et les super-animaux ou encore Minions 2.

Dans les gros cartons des box-offices 2021 et 2022, la présence du dernier James Bond No time to die – qui sera projeté en version originale sous-titrée le mardi 2 août – est à souligner, ainsi que celle de Top Gun: Maverick le samedi 23 juillet et du premier volet cinématographique de Kaamelott le vendredi 29 juillet.

La manifestation célèbre également un Morgien bien connu puisque le compositeur et chef d’orchestre polonais Henryk Opienski sera à l’honneur avec la projection du docu-fiction Henryk Opieński – historia życia i miłości (Une histoire de vie et d’amour) le samedi 13 août en présence du metteur en scène Krzysztof Paluszyński.

Éclectique

Les comédies françaises ne sont pas en reste avec la programmation de Maison de retraite – au casting notamment Gérard Depardieu et Daniel Prévost –, Antoinette dans les Cévennes ou encore le dernier film de et avec Franck Dubosc, Rumba la vie.

Dans des registres très différents, on notera aussi la présence du biopic Elvis, de la version revisitée par Steven Spielberg de la comédie musicale West Side Story ou encore du dernier lauréat du César du meilleur film Illusions perdues.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.