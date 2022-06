Priorité à la balade – Morges fera ses quais piétons dans une formule moitié-moitié Le bord du lac sera inaccessible au trafic motorisé durant quatre dimanches cet été. C’est deux fois moins qu’il y a deux ans alors que la mesure avait plu à la population. Lucas Philippoz

En juin 2020, piétons et cyclistes avaient pris possession des quais fermés à la circulation le week-end, provoquant des réactions aussi enthousiastes que négatives, notamment au niveau de la cohabitation des usagers. JOURNALDEMORGES

Il n’a fallu qu’un été – et une pandémie – à Morges pour faire la part belle à la mobilité douce sur les quais. Mais la Ville a laissé s’écouler deux ans avant de retenter l’expérience, une initiative populaire ayant échoué à rendre la mesure pérenne faute de signatures en suffisance.

Sondage enthousiaste

En 2020, la Municipalité avait banni le trafic motorisé du quai du Mont-Blanc et du quai Lochmann. Et ce, durant presque tout l’été, soit dix dimanches au total. Une décision justifiée par le Covid-19 et la volonté d’offrir «un espace permettant de respecter la distanciation sociale», comme l’a rappelé Mélanie Wyss devant le Conseil communal.