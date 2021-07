Révolution urbanistique – Morges la Coquette est-elle devenue Morges la pouette? Avec la mise en service du vaste Quartier des Halles et la fin du chantier de l’Îlot Sud et son gratte-ciel, la ville reste «Coquette» au centre mais devient une vraie cité du côté de la gare. Reportage au cœur de ce grand écart. Cédric Jotterand , Raphaël Cand , Marine Dupasquier

Avec le nouveau Quartier des Halles (à droite de l’image) et désormais sa tour de l’Îlot Sud dont les échafaudages viennent d’être enlevés, la ville de Morges se donne des airs de Manhattan après avoir longtemps eu l’apparence «d’un gros village». CHRISTIAN BRUN

Pour les nombreux visiteurs pour lesquels l’image de Morges se résume à ses deux guérites en face du château et à l’ambiance méditerranéenne de son marché, le choc est immense à la sortie du train.

Car on est bien loin des petits toits qui s’alignent comme à la Grand-Rue ou à Louis-de-Savoie et qui font le charme de «La Coquette». D’imposants blocs de béton ont «avalé» les anciennes halles où se tenaient jadis le salon des vins et le marché de Noël.

Ceux qui n’ont pas «subi» les échafaudages, les travaux permanents, les bouchons, n’ont logiquement d’yeux que pour la touche finale qui vient d’être déshabillée de ses échafaudages: la tour de l’Îlot Sud et ses 55 mètres visibles loin à la ronde.