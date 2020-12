Hommage à Pierre Marc Burnand – Morges pleure son agitateur préféré L’élu PLR morgien est décédé à l’âge de 73 ans. Il était notamment un des grands animateurs du Conseil communal. Raphaël Cand

Pierre-Marc Burnand était entré au Conseil communal en 2002. Florian Cella

On l’aimait, on le détestait, on aimait le détester… une chose est sûre: Pierre Marc Burnand ne laissait personne indifférent. Décédé le 23 décembre des suites d’un cancer qui le poursuivait depuis plusieurs années et qu’il avait à cœur d’évoquer le moins possible, l’élu PLR de 73 ans restera dans les mémoires comme un des principaux animateurs du Conseil communal de Morges des vingt dernières années. «Trublion» aux yeux de la gauche, il était le spécialiste des discours à rallonge – il avait été décidé en 2019 de limiter le temps de parole à cause de ses interventions! – parfois humoristiques, souvent pertinents, toujours écrits avec une plume belle et aiguisée.