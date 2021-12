Loisirs hivernaux – Morges s’offre une deuxième patinoire pour les Fêtes Une surface synthétique a été installée en face du temple dans le but de créer une animation et d’encourager les enfants à se dépenser comme dans les plus grandes capitales. Sarah Rempe

La patinoire éphémère sera ouverte dès ce mercredi dans la cour du Collège du Bluard, en face du temple, là où se déroulent les cafés-concerts de l’été. Patrick Martin

Parler de patinoire à Morges, c’est très souvent fustiger la vétusté des Eaux Minérales ou déplorer les gradins très peu garnis durant les matches de hockey. Mais en cette fin d’année, la Ville compte bien redorer cette image en invitant ses concitoyens à tester une nouvelle aire de glisse. «Notre volonté était d’animer Morges en cette période des Fêtes, explique Laetitia Bettex, municipale en charge des Sports. Nous avons eu l’opportunité d’acquérir une patinoire synthétique et on s’est dit que ce serait la bonne occasion de créer un petit événement là autour.»

Avec les sociétés locales

La cour du Collège du Bluard – déjà bien fréquentée en période estivale lors des Caf’Conc’ – accueille depuis peu la petite structure de 6x16 m et ses deux chalets attenants. L’un fait office de buvette et l’autre de guichet de location de patins, qui seront tenus par les sociétés locales. «Nous avions envie de faire participer tout le monde, poursuit la membre de l’Exécutif. Les clubs sportifs ont notamment bien répondu présent et vont jouer le jeu. C’est un premier test et selon le retour des habitants, nous pourrons réitérer l’expérience.» Car l’infrastructure est modulable et pourrait même être agrandie en cas de succès cette saison.

«Notre volonté était d’animer Morges en cette période des Fêtes.» Laetitia Bettex, municipale des Sports

La municipale des Sports Laetitia Bettex n’hésitera pas à chausser ses patins pour montrer l’exemple. Alexandre Grieu

Le lancement de cette opération de dernière minute aura pour cadre les nocturnes du 21 décembre et la patinoire s’animera jusqu’au 27 février. L’occasion d’offrir à certains une première approche de la glisse et de faire en sorte que le sport vienne à la rencontre du grand public.

Un principe qui entre dans la volonté municipale de réviser sa politique sportive. «Si on peut encourager certains enfants à se dépenser, à essayer cette installation, ce sera réussi», assure Laetitia Bettex. Car c’est surtout aux plus jeunes que se destine cette nouveauté. «On est sur quelque chose de petit quand même, confirme la municipale. Mais au-delà de la surface de glisse, c’est surtout l’animation que l’on cherche. Et elle s’adresse à tout le monde.»

