Festival d’humour – Morges-sous-Rire promet une édition «complètement Wouf» La 34e cuvée du festival aura lieu dans les murs rénovés de Beausobre du 10 au 18 juin 2022. Avant-goût. Natacha Rossel

Bérengère Krief parle d’«Amour» dans son seule en scène. Laura Gilli

Privés de scène pendant des mois, les humoristes ont les crocs. Morges-sous-Rire promet donc une édition 2022 «complètement Wouf», du 10 au 18 juin dans les murs rénovés du Théâtre de Beausobre.

Bruno Peki présentera un Openstage Brunch le 12 juin. Eléonore Burki

Parmi les têtes d’affiche attendues au théâtre, Bérengère Krief nous parlera d’«Amour» (14 juin), Verino mettra le «Focus» sur les maux de notre société (15 juin), Jérémy Ferrari sera sous «Anesthésie générale» (17 juin) et Arnaud Tsamère nous invitera à «Deux mariages et un enterrement» (18 juin). Quant à la Suissesse Nathalie Devantay, elle se glisse dans le costume de «Madame Helvetia» (16 juin). Le 13 juin, un grand «Gala», concocté par Morges-sous-Rire et Maxi-Rires Festival, réunira une brochette d’humoristes sur les planches.

Une nouvelle scène

La nouvelle génération d’humoristes balancera ses vannes dans le CUBE, nouvelle scène nichée dans le complexe de Beausobre. Star des réseaux sociaux, Tony Saint-Laurent dévoilera son humour «Inclassable» (10 juin), Cartman racontera ses problèmes de gamin et ses aléas d’adulte dans «One» (11 juin) et la ventriloque Le Cas Pucine aura la «Main Mise» sur le public, en duo avec sa marionnette Eliott (16 juin).

La ventriloque Le Cas Pucine et sa marionnette Eliott dans «Main Mise». DR

Le CUBE braquera également les projecteurs sur cinq humoristes du cru lors d’une soirée «Scène ouverte» le 17 juin. En seconde partie de soirée, les Suisses seront rejoints par les lauréats 2021 des sélections belge, québécoise, suisse et française.

