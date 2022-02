Travaux à Morges – Un gros chantier va débuter dans le quartier de la gare Des travaux de réaménagement des espaces publics vont commencer lundi dans le secteur au sud de la gare. Ils devraient durer jusqu’au printemps 2023.

La Ville de Morges va procéder dès lundi à des travaux de réaménagement des espaces publics dans le secteur au sud de la gare. Plusieurs arrêts de bus sont touchés. Le chantier devrait durer jusqu’au printemps 2023. Une séance d’information publique aura lieu le 17 mars au Cube à Beausobre.

La Municipalité souhaite offrir à la population un environnement agréable dans le respect des principes du développement durable. Ce projet permettra de créer un espace public contribuant à l’attractivité de la ville dans un quartier entièrement remodelé, écrit-elle mercredi.

Objectif du réaménagement: améliorer la fluidité des déplacements en faisant la part belle à la mobilité douce dans des espaces publics désenclavés, agrandis et végétalisés.

Le chantier, qui démarre lundi, affectera la rue de la Gare, la rue Centrale et la rue du Sablon. Les arrêts de bus seront repositionnés, la rue Centrale entièrement dédiée à la mobilité douce et réaménagée. Une zone de dépose minute sera créée dans le passage sous voies de la rue de la Gare tandis que la rue du Sablon bénéficiera d’une modération de trafic et d’une zone uniquement piétonnière.

