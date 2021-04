Mormont

Une exploitation en sous-sol?

Ces quelques lignes ne sont pas destinées à revenir sur l’historique de l’exploitation du calcaire de cette zone à haute valeur naturelle et archéologique, aux aspects juridiques des concessions successives qui ont été octroyées jusqu’à ce jour ou encore aux diverses interventions, voire occupations, en vue de la sauvegarde de ce site.

Il ne fait aucun doute que la situation des matériaux destinés à la fabrication de ciment, calcaire et marne font que la localisation de la fabrique créée par Les Chaux et Ciments, en remplacement de celle de Baulmes puis rachetée par Holcim, est idéale et permet une fabrication du ciment à un coût des plus compétitifs.