Infrastructures scolaires – Morrens dit non à deux salles de classe modulaires Alors qu’un futur bâtiment scolaire se profile déjà, la Commune ne pourra adapter son école pour la prochaine rentrée. Sébastien Galliker

Ici sous la neige de janvier, l’école de Morrens ne sera pas agrandie avec deux salles de classe modulaires. PATRICK MARTIN

Morrens a refusé ce dimanche la construction d’un nouveau bâtiment scolaire, par 195 voix contre 183. Le crédit de 550’000 francs demandé avait pour but de construire deux salles de classe avec éléments modulaires. La décision du Conseil communal d’accorder ce crédit avait été court-circuitée par une récolte de signatures menant à un vote populaire, au grand dam de plusieurs municipaux. Ils regrettent entre autres que les classes ne puissent être prêtes à temps pour la rentrée 2021.

Ce n’est probablement que partie remise, Morrens faisant partie de l’Association scolaire intercommunale de Cugy et environs (ASICE), avec Bretigny-sur-Morrens, Cugy et Froideville. Au vu de la croissance démographique de Cugy, les infrastructures communes devront s’adapter, rappelle Frédéric Gex, président du Conseil communal de Morrens. «Notre Commune va devoir avancer les fonds pour une nouvelle école, peut-être avec davantage de classes que prévu, pour répondre à l’augmentation de la population de Cugy. Les Communes voisines la loueront ensuite pour un total de 50’000 francs par classe et par année», conclut-il.

