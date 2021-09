Un petit festival qui monte – Morricone à l’honneur de Tourne-Films À Lausanne, la 3e édition mixe concerts et projections autour du génial compositeur. Cécile Lecoultre

Ennio Morricone, au cœur du 3 e Tourne-Films Festival Lausanne. KEYSTONE

Pour sa troisième édition, le Tourne-Films Festival Lausanne (TFFL) joue sur la fluidité de ses espaces entre les jardins du parc Mon-Repos et les salles de la Cinémathèque suisse. Melting Reeds, Delia Meshlir ou Swear I Love You animeront les scènes de concerts, tandis que les projections de films se prolongeront en musique. Avec une programmation hybride qui invite les œuvres classiques comme les tentatives expérimentales, les organisateurs Noé Maggetti et Vincent Bossel entendent multiplier les passerelles entre musique et septième art.

Contamination des styles

Dans cette fusion brille cette année l’immense Ennio Morricone, emblématique par son travail d’un éclectisme roboratif. Le maestro, disparu en juillet 2020, laisse ainsi plus de 500 bandes originales composées durant six décennies d’une carrière cosmopolite entre cinéma indépendant ou hollywoodien. Lui qui ironisait volontiers sur le fait qu’il pourrait gagner un oscar tous les deux ans à Hollywood au vu des gens qui le plagiaient de près ou de loin, voyait une sclérose dans la pureté des disciplines et préconisait «la contamination des styles musicaux».

Une musique d’exception qui emprunte, entre autres, au Charleston. DR

Exemplaire de cette folle liberté, la partition des «Intouchables», qui lance la minirétrospective du festival, marquait en 1987, la première collaboration du musicien italien et du réalisateur Brian de Palma. Ce dernier concédait d’ailleurs que sans cette B. O., sa plongée dans le Chicago mafieux de 1930, même avec Kevin Costner, Sean Connery et Robert De Niro, n’aurait pas donné le même swing.

De «Cinéma Paradiso» à «The Thing»

Morricone résonne aussi avec Leone, un cinéaste qui en une poignée de western spaghetti allait devenir son alter ego. «Et pour quelques dollars de plus» le rappellera en notes emblématiques. De «Cinéma Paradiso» à «The Thing», ce musicien a encore essaimé ailleurs, jusqu’au «giallo» ou thriller à l’italienne, discipline où il a régné, comme l’expliquera le professeur Laurent Guido lors d’une conférence, «Groove et grincements de dents».

