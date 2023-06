Le décès de Silvio Berlusconi représente la fin d’une époque pour l’Italie. Dans le bien comme dans le mal, le Cavaliere a été protagoniste de la vie des Transalpins pendant cinquante ans. Interprète de l’âme profonde de ses concitoyens, il était surnommé «l’archi-Italien». L’émotion va donc bien au-delà de ses admirateurs et même les plus acharnés de ses adversaires politiques sont aujourd’hui sous le choc.

La biographie de Silvio Berlusconi comporte de nombreuses pages troubles: contiguïté avec la mafia, fraude fiscale, mœurs incompatibles avec les fonctions de président du conseil, tentatives de museler le pouvoir judiciaire, penchant pour les dictateurs ou les leaders autocrates, comme le colonel Kadhafi ou Vladimir Poutine.

Mais il a apporté un vent de modernité à son pays. Tout d’abord avec ses télévisions qui ont soulevé la chappe de bigotisme qui pesait sur une Italie influencée par le Vatican. Dans la politique ensuite. Lorsqu’il fonde Forza Italia en 1994, la vie politique transalpine est figée entre une démocratie chrétienne affairiste et étatiste et une gauche encore fortement marquée par l’héritage culturel du parti communiste italien. Berlusconi rompt le schéma et promet une révolution libérale.

Le Cavaliere dédouane également les héritiers du fascisme, aujourd’hui au pouvoir avec le gouvernement Meloni. Certains le lui reprocheront éternellement. Mais il est resté fidèle aux valeurs démocratiques de l’Europe libérale. Encore politiquement influent, il représentait le centre droit dans un Exécutif qui, sans lui, penchera désormais très à droite.

Plus souverain que leader de son parti, il n’a jamais permis l’ascension d’un successeur à la tête de la droite modérée. Le berlusconisme ne lui survivra donc pas.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.