Mode – Mort de Kansai Yamamoto qui avait habillé David Bowie Le créateur japonais, considéré comme un pionnier de la mode et pour avoir créé des costumes de scène pour le chanteur anglais, est décédé à l’âge de 76 ans.

Kansai Yamamoto est décédé d’une leucémie à l’âge de 76 ans. KEYSTONE Kansai Yamamoto était connu pour ses créations audacieuses qui défiaient les normes de genre et faisaient appel à d’éclatantes couleurs et à des motifs avant-gardistes. KEYSTONE Kansai Yamamoto insistait sur le fait que son oeuvre puisait dans l’esthétique audacieuse et non-conventionnelle des seigneurs de guerre du Moyen-Âge nippon. AFP 1 / 4

Le créateur Kansai Yamamoto, considéré comme un pionnier de la mode au Japon et connu pour ses collaborations avec David Bowie, est mort d’une leucémie à l’âge de 76 ans, a annoncé sa fille lundi. «Il a quitté ce monde en paix, entouré de ceux qu’il aimait», a annoncé l’actrice Mirai Yamamoto sur Instagram. «A mes yeux, mon père n’était pas seulement la personne énergique et électrique que le monde connaissait, mais aussi un être attentionné, bienveillant et plein d’affection», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Kansai Yamamoto était connu pour ses créations audacieuses qui défiaient les normes de genre et faisaient appel à d’éclatantes couleurs et à des motifs avant-gardistes. Il a accédé à la notoriété avec des défilés internationaux à partir des années 1970 et été acclamé par le grand public pour ses collaborations avec David Bowie, imaginant notamment une série de tenues pour Ziggy Stardust, l’alter ego du chanteur. «J’ai trouvé que l’esthétique de David et son ardeur à vouloir transcender les frontières du genre étaient terriblement belles», avait-il déclaré au site The Cut en 2018.

Ses oeuvres ont aussi attiré l’attention et la reconnaissance d’autres légendes de la scène, comme Elton John ou Stevie Wonder, et son expérience de la création de costumes l’a mené à imaginer des performances vivantes en interaction avec les spectateurs.

Une place à part

Ses spectacles nommés «Super Show» ont été organisés dans le monde entier, l’édition «Hello!! Russia» en 1993 attirant 120'000 spectateurs sur la place Rouge à Moscou. Les créations de Kansai Yamamoto faisaient souvent appel à des éléments de la culture japonaise, comme les capes recouvertes de caractères sino-japonais (kanji) qu’il a dessinées pour David Bowie.

Ces dernières années, il s’était aussi «frotté» au théâtre Kabuki à l’occasion d’une collaboration avec Louis Vuitton. Son style graphique accrocheur, avec des couleurs saturées et des motifs saisissants, lui donnait une place à part parmi les icônes plus minimalistes de la mode japonaise.

«Une personne comme moi se démarque forcément au Japon», a-t-il estimé en 2017 dans une interview au groupe Nikkei. Mais Kansai Yamamoto insistait sur le fait que son oeuvre puisait dans une sensibilité différente, mais non moins japonaise: celle de l’esthétique audacieuse et non-conventionnelle des seigneurs de guerre du Moyen-Âge nippon. «Il y a peu de successeurs pour cette culture, mais je pense qu’elle me sied mieux», pensait-il.

L’esprit du défi

Les vêtements exubérants et la personnalité enjouée de Kansai Yamamoto contrastaient avec, disait-il, une facette sombre héritée d’une enfance difficile. Après le divorce de ses parents quand il avait sept ans, il avait été envoyé dans un foyer pour enfants à plusieurs centaines de kilomètres. Il avait dû voyager avec ses deux frères cadets, âgés de trois et cinq ans, de Yokohama, près de Tokyo, à la lointaine région de Kochi (sud-ouest).

«J’enviais tellement les lumières des maisons des familles heureuses devant lesquelles nous passions lentement à bord du train au crépuscule. J’étais esseulé et ça, je n’arrive toujours pas à l’oublier».

Alors que le succès a été immédiat lors de la première présentation de ses créations à Londres en 1971, il dut travailler dur pour surmonter la réception initialement plus froide à Paris. La clé, disait M. Yamamoto, était de «garder l’esprit du défi».

Il a toujours vécu selon ce mantra, déclarant en 2018 son intention de voyager jusqu’au pôle Nord, un rêve auquel il a finalement dû renoncer quand on lui a diagnostiqué une leucémie. «Aucune vie n’est pleine de bonnes choses», avait-il déclaré en 2017. «J’ai connu beaucoup de moments difficiles. Mais quand on traverse des épreuves, la joie ressentie en les surmontant est aussi très grande».

