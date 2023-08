Mort d’Evgueni Prigojine – L’épopée du «cuisinier» de Poutine devenu seigneur de guerre Présent à bord de l’avion qui, selon les autorités, s’est écrasé en Russie, le délinquant devenu restaurateur n’avait pas hésité à défier son maître. Tanguy Berthemet et Alain Barluet - Le Figaro

Condamné à plusieurs reprises, Evgueni Prigojine a fait fortune à sa sortie de prison dans le domaine de la restauration. Ici, en septembre 2010, il faisait visiter son usine de production de repas scolaires au président russe Vladimir Poutine. keystone-sda.ch

La face sombre du pouvoir de Poutine avait un visage: c’était celui, mafflu et chauve, d’Evgueni Prigojine. Le chef du Kremlin n’avait sans doute jamais imaginé que la brutalité si utile de son homme de main se retournerait un jour contre le système, auquel il devait pourtant tout, et contre son maître lui-même. La mutation fut brutale et soudaine, de valet servile à chef de guerre tonitruant, défiant ouvertement les plus haut gradés de l’armée russe. Un jeu éminemment risqué, qu’il s’exposait à payer au prix fort.