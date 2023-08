Mort d’Evgueni Prigojine – «Poutine achève de purger l’appareil d’État» Selon Jean de Gliniasty, expert de la Russie, la liquidation probable du fondateur de la milice Wagner renforce le pouvoir absolu du chef du Kremlin. Théophile Simon

Le site du crash de l’avion privé appartenant à la milice Wagner, à bord duquel se serait trouvé Evgueni Prigojine, le 23 août 2023. AFP

Qui avait intérêt à la mort d’Evgueni Prigojine? Le crash du jet privé des mercenaires de Wagner au nord de Moscou, mercredi 23 août, intervient dans un contexte de reprise en main des forces de sécurité russes par le Kremlin. Pour Jean de Gliniasty, expert de la Russie à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et ancien ambassadeur de France à Moscou (2009-2013), Vladimir Poutine est désormais plus puissant qu’il ne l’était avant la mutinerie de Wagner, en juin dernier.