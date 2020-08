Appenzell Rhodes-Intérieures – Mort d’un apprenti: l‘ancien procureur appenzellois acquitté Accusé d'entrave à l'action pénale dans l’affaire concernant la mort d’un apprenti de 17 ans sur son lieu de travail, Herbert Brogli a été innocenté par la justice mardi.

Le Ministère public avait requis 9 mois de prison avec sursis contre Herbert Brogli, mais il a été acquitté. Keystone

L'ancien procureur général d'Appenzell Rhodes-Intérieures Herbert Brogli, qui était accusé d'entrave à l'action pénale, a été acquitté mardi par le tribunal de district d'Appenzell. Le Ministère public avait requis 9 mois de prison avec sursis.

L'affaire concerne un apprenti de 17 ans mort sur son lieu de travail dans un monte-charge en 2010. Une enquête contre trois personnes avait alors été ouverte pour homicide par négligence. Le cas n'est jamais arrivé jusqu'au tribunal en raison de la prescription, qui est intervenue en septembre 2017.

Le gouvernement appenzellois avait alors mandaté une enquête administrative confiée au juriste et ancien conseiller d'Etat zougois Hanspeter Uster. La principale conclusion était que «le procureur général n'a pas conduit l'enquête avec la détermination, la planification et la circonspection nécessaires».

Suspension et démission

Le gouvernement avait alors suspendu Herbert Brogli avec effet immédiat. En juillet 2018, le procureur général avait annoncé sa démission pour fin janvier 2020, précisant que cette décision n'avait aucun lien avec l'enquête administrative.

Le jour de l'accident, Herbert Brogli a ouvert une enquête pénale. Il a finalement fallu plus de six ans et demi pour qu'une accusation d'homicide par négligence soit portée contre le chef de l'entreprise dans laquelle l'apprenti travaillait, contre son maître d'apprentissage et contre le fabricant du monte-charge.

Le tribunal de district, selon l'acte d'accusation, a alors estimé qu'il ne disposait pas d'assez de temps pour mener une procédure conformément à l'Etat de droit. Il a abandonné l'affaire en septembre 2017 en raison de la prescription.

Surcharge de travail

Mardi devant le tribunal de district d'Appenzell, Herbert Brogli a expliqué qu'il devait faire face depuis longtemps à une surcharge de travail. Il a effectué environ 200 heures supplémentaires par année. Il a aussi déclaré qu'il avait attiré l'attention du gouvernement sur ce problème et qu'on lui avait déclaré qu'aucun poste supplémentaire ne serait créé.

«Je suis désolé», a-t-il déclaré. Il était le dernier à vouloir que cette affaire soit classée sans suite, a-t-il affirmé. Il pensait que deux des personnes sous enquête accepteraient une condamnation par ordonnance pénale afin de régler l'affaire. Mais des recours ont été déposés. Il a alors rédigé le plus rapidement possible les actes d'accusation et les a transmis au tribunal.

Retard inutile

Pour le procureur extraordinaire, Herbert Brogli a fait un bon travail au début, mais il a ensuite retardé inutilement la procédure. Selon l'accusation, il n'a pas été prouvé que l'ancien procureur général ait intentionnellement attendu la prescription de la procédure, mais qu'il en avait au moins accepté le risque en raison de la lenteur de l'enquête.

Tant qu'il n'est pas clairement prouvé que Herbert Brogli a délibérément fait durer l'enquête pour qu'il y ait prescription, il ne peut pas être condamné, selon l'avocat de la défense. On peut l'accuser de méthodes de travail maladroites, mais pas d'avoir délibérément fait durer l'enquête. Le tribunal de district a suivi les arguments de la défense et a acquitté l'ancien procureur général.

ATS/NXP