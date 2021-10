Dossier du week-end – Mort en 1321, Dante renaît à Cologny La Fondation Martin Bodmer montre comment l’illustre Toscan a influencé la littérature, après s’être lui-même nourri d’auteurs anciens. Benjamin Chaix

Durante degli Alighieri dit Dante, le profil gauche. Tableau appartenant à la Fondation Martin Bodmer, dont l’auteur est inconnu. Il date de 1500 environ. Fondation Bodmer

Mort il y a sept siècles à Ravenne, le 14 septembre 1321, Dante Alighieri est considéré comme le père de la langue italienne. Il a permis au toscan d’exister littérairement après des siècles d’hégémonie du latin. Pétrarque et plus tard Boccace ont poursuivi dans cette voie. On les appelle les «trois couronnes», couronnes de laurier bien sûr, qui symbolisent le mérite du poète lauréat, comme naguère le même ornement signalait le triomphe militaire des Césars.

À Cologny, Dante a valeur de pilier central de la collection réunie par le bibliophile Martin Bodmer. Il s’y trouve historiquement et littérairement entre Homère et la Bible en amont, et Shakespeare et Goethe en aval. «Dante est véritablement la figure pivotale qui exprime à lui seul le basculement de l’Ancien-Monde (qui certes nous nourrit encore) dans le Nouveau (qui est véritablement le nôtre depuis la Renaissance)», affirment en chœur le directeur et le vice-directeur de la fondation, Jacques Baerchtold et Nicolas Ducimetière.