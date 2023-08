LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – Mortelle curatelle Dramatique accident ou meurtre?

Mortelle curatelle DR

L’inspectrice Neyret et son adjoint se voient confier une affaire hors norme. Un matin de janvier glacial, une retraitée de 80 ans est retrouvée morte dans le Talent, rivière serpentant à travers Échallens. Louisette Favre vivait seule dans un appartement protégé au centre du village. Veuve et sans famille, elle avait été placée sous curatelle par l’État de Vaud une année plus tôt.

Dramatique accident ou meurtre?

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 20.–*

Prix lecteurs: Fr. 24.–*

De Christophe Barraud

Format: 13 x 19 cm, 140 pages

