Sécurité au Portugal – Morts sur les routes: le ras-le-bol des habitants de Lisbonne En 2018, 88 personnes sont décédées sur le bitume de la zone métropolitaine de Lisbonne. L’idée d’instaurer le 30 km/h en zone urbaine peine pourtant à se concrétiser. Frederico Raposo/ Mensagem de Lisboa

Juillet 2020. Veillée en la mémoire des piétons et cyclistes décédés sur les routes lisboètes. Artur Lourenço / Mensagem de Lisboa

Afficher plus Mensagem de Lisboa est un média numérique local basé dans les murs du célèbre café A Brasileira, adresse historique du quartier du Chiado à Lisbonne. Créé en février 2021, Mensagem est l’œuvre d’une petite équipe de journalistes indépendants. Au travers de portraits, de reportages, d’interviews, de podcasts, ce média nous plonge dans l’univers de la capitale portugaise, dans ses quartiers si variés et nous raconte l’extraordinaire diversité de ses habitants. Parce que les Portugais représentent la première communauté étrangère en terre vaudoise, parce que ces Vaudois, naturalisés ou pas, font battre le cœur de notre canton, 24 heures a décidé de s’allier avec Mensagem de Lisboa. Régulièrement, nous vous proposerons des articles produits par cette équipe de journalistes et traduits spécialement pour vous.

Tout au long du XXe siècle, la responsabilité de la sécurité routière en ville a été transférée du politique à l’individu. Les usagers de la route sont pointés du doigt lorsqu’ils se retrouvent impliqués dans des accidents. Ou faudrait-il plutôt parler de «sinistres»?

C’est ce que plaide Mário Alves, ingénieur civil portugais et spécialiste des transports et de la mobilité. Il propose aux journalistes d’abandonner le mot «accident» lorsqu’il est question de collisions sur la route: «Le terme de sinistre est plus adéquat, car neutre vis-à-vis des tribunaux. Ce n’est pas par hasard s’il est privilégié par les assurances.»

Pour l’expert, le mot accident évoque le hasard ou un acte divin inévitable. «En réalité, les accidents ne représentent qu’un minuscule pourcentage des collisions. La grande majorité d’entre elles peut être anticipée et évitée.» C’est là tout l’enjeu.

88 morts dont 38 piétons

Dans la zone métropolitaine de Lisbonne, en 2018, 88 personnes sont mortes sur les routes, dont 38 piétons et trois cyclistes. La même année, 19 piétons sont décédés à Paris et 57 à Londres.

Dans le Code de la route portugais, les personnes qui se déplacent à pied ou à vélo sont considérées comme des utilisateurs vulnérables et devant être protégés, en particulier des conducteurs. Or, elles représentent une grande partie des victimes. Contrairement aux automobilistes, elles n’ont ni exosquelette, ni airbag, ni aucune carapace métallique autour d’elles.

En matière de sécurité routière, la réduction de vitesse est aux collisions ce que le vaccin est aux virus. Elle fait diminuer les risques de manière exponentielle. À Londres, une étude du British Medical Journal a constaté une réduction de 32% des morts et des blessés parmi les piétons dans les zones limitées à 32 km/h. Pour les enfants jusqu’à cinq ans, la mortalité baisse de 47% et pour les enfants de 6 à 11 ans, de 51%.

Au Portugal, la norme en matière de limitation de vitesse reste 50 km/h et les choses tardent à changer. Pourtant, lorsque cette limite est inférieure à 32 km/h, une collision n’est fatale à un piéton que dans 5% des cas, selon la Commission européenne. Il existe un lien direct entre la probabilité qu’un piéton renversé décède et la vitesse du véhicule impliqué: lorsque la vitesse augmente, la mortalité s’accroît aussi, exponentiellement.

Une voiture passe le long de la nouvelle piste cyclable sur l’Avenida Marechal Gomes da Costa à Lisbonne. Frederico Raposo / Mensagem de Lisboa

À 48 km/h, soit juste en dessous de la vitesse limite en agglomération, un piéton renversé décède dans 45% des cas. À 64 km/h, ce chiffre passe à 85%.

«Au fond, les conducteurs sont des victimes du système, analyse Mário Alves. L’infrastructure routière des villes encourage la vitesse et empêche de prendre conscience qu’il faut une distance équivalente à six ou sept voitures pour freiner.» Mais alors que les piétons et les cyclistes sont particulièrement vulnérables aux chocs avec le métal ou le sol, les automobilistes peinent toujours à comprendre que le risque augmente avec la vitesse.

Une question de contrôle?

Réduire la vitesse est essentiel afin de diminuer le nombre de victimes, mais il ne suffit pas d’un décret. Le contrôle et le comportement des conducteurs sont fondamentaux.

Dans le bilan du Conseil Européen de la Sécurité des Transports (ETSC) en 2019, intitulé Reducing Speeding in Europe, l’analyse comparative du nombre d’amendes pour excès de vitesse pour 2017 plaçait le Portugal au bas du classement, avec seulement 43 amendes pour mille habitants. Les Portugais sont connus dans toute l’Europe comme étant pressés.

Avec 457 amendes pour mille habitants, les Pays-Bas faisaient figure de meilleur élève, suivis par la Belgique (299 amendes) et la France (253, en 2016, dernière année pour laquelle sont présentées des valeurs).

«Au Portugal, il faut que les ordres viennent d’en haut pour que les autorités compétentes contrôlent le respect du Code de la route, et notamment les vitesses en zones urbaines», déplore Mário Alves. Il estime que la vitesse et le nombre de morts baisseront si des contrôles sont effectués sur les stationnements illégaux, la distance entre les véhicules ou les règles de dépassements. «Les contrôles intègrent un système de complicité où tout n’a pas le même niveau de priorité. À titre d’exemple, les contrôles sont plus fréquents sur l’autoroute qu’en zone urbaine, alors que c’est là qu’ils seraient les plus nécessaires.»

Le problème des grandes avenues

Le spécialiste épingle un profond problème de mentalité. «Les autorités sont plus promptes à inciter piétons et cyclistes à faire attention qu’à donner des ordres à la police pour qu’elle contrôle les chauffeurs qui sont, en fait, la source du danger.»

Au-delà des contrôles, il relève aussi que si la majorité des conducteurs commence à respecter les 30 kilomètres à l’heure, cela aura un impact profond sur tous les autres qui circulent derrière, par effet de contamination.

En janvier 2018, dans une interview à la radio Antena 1, le ministre de l’Intérieur, Eduardo Cabrita, a déclaré son intention de généraliser la limite à 30 km/h en zone urbaine, jugeant «absolument inacceptable» le nombre de décès et de personnes renversées.

Trois ans et demi plus tard, c’est l’Espagne qui a pris les devants. En mai, elle a imposé les 30 km/h sur toutes les routes urbaines qui ne possèdent qu’une seule voie dans chaque sens, soit 70% des voies de circulation dans le pays. Malgré les déclarations d’intention, le Portugal n’a encore rien fait de tel.

Traversée à vélo à travers le quartier lisboète de Campo Grande. Carlos Silva / Mensagem de Lisboa

À Lisbonne, les zones 30 se sont multipliées, surtout dans les quartiers et les rues résidentiels, comme le Bairro do Arco do Cego, les rues de Alvalade ou quelques quartiers des Avenues Nouvelles. Cependant, il existe encore de nombreux quartiers où la limitation de vitesse n’a pas diminué et où le profil des routes incite aux excès de vitesse et est incompatible avec la sécurité routière en contexte urbain.

Un rapport publié en 2018, par l’Association de Prévention Routière Portugaise (PRP), analyse les cas de renversements à Lisbonne entre 2010 et 2016. Pendant cette période, ceux-ci ont représenté 27,1% du total sinistres routiers, mais 53,6% des décès, soit 75 morts.

Le bilan le plus noir durant cette période est revenu à l’Avenue 24 de Julho, qui longe le fleuve Tage, avec sept morts et 12 blessés graves. Depuis, même si la vitesse maximale sur cet axe n’a pas été réduite, des travaux de réhabilitation ont été effectués.

Une des voies rapides dans le centre-ville, l’Avenue das Forças Armadas, a quant à elle enregistré quatre morts et neuf blessés. Malgré cela, aucune modification n’a été envisagée et aucune mesure de réduction de la vitesse n’a été prise.

En plein cœur du centre historique, l’Avenue Almirante Reis a compté trois décès et 18 blessés graves.

«Plus aucune victime»

Au début de l’été 2020, tout le monde a été choqué par la mort d’une jeune femme sur un passage piéton à Campo Grande, renversée par un conducteur qui aurait ignoré un feu rouge. Des centaines de personnes ont pris part à une veillée. Mais à cet endroit, rien n’a changé.

Cette mort illustre un changement d’attitude en matière de responsabilité. Il s’agissait plutôt d’une affaire relevant de la police, étant donné que le conducteur ne s’était pas arrêté au feu rouge. «La responsabilité est passée du politique à l’individu», affirme Mário Alves. Depuis, le profil de cette voie de circulation n’a subi aucun changement en vue de réduire la vitesse.

«Il aurait peut-être dû y avoir une réduction de la vitesse de circulation à proximité du passage piéton, suggère-t-il. Si nous sommes incapables de protéger les plus vulnérables – les enfants, les cyclistes, les piétons –, nous sommes face à un énorme échec en tant que démocratie et en tant que société.»

Une tragédie encore plus choquante s’est produite au début de l’été 2021. Une cycliste a été tuée par une voiture sur l’Avenue da Índia, une voie presque rapide, près de Belém. Cette fois, l’excuse était que le conducteur était âgé et avait été ébloui. «Il y a toujours une explication qui permet à la politique de s’esquiver», soupire Mário Alves.

Pour cette large avenue, où le trafic est intense, la mise en place d’une piste cyclable pop-up a été prévue dans le cadre du plan d’extension du réseau cyclable présenté en 2020, en réponse à la pandémie. Ce projet a toutefois été annulé.

S ur les réseaux sociaux, on assiste à la propagation d ’ un discours de haine visant à rendre la victime coupable. Carlos MD Silva / Mensagem de Lisboa

À ce sujet, le conseiller municipal en charge de la mobilité Miguel Gaspar explique: «Cela posait des questions de sécurité du fait que l’avenue est très large. Les voitures peuvent y atteindre des vitesses excessives, au-dessus de 50 km/h.»

C’est ainsi qu’il justifie la décision de changer le projet: afin «d’augmenter la ségrégation» entre la future piste cyclable et la route, en plaçant des bacs à fleurs au milieu. Les travaux sont en cours de planification par la commune et pourront être attribués dans les quatre prochains mois. Ils pourraient commencer cette année encore.

Les associations de mobilité, comme MUBi – Association pour la Mobilité Urbaine à Bicyclette – et l’Association de Citoyens Auto-Mobilisés (ACA-M) – appellent à la fin de la «négligence politique» envers les piétons.

Les associations de mobilité, comme MUBi – Association pour la Mobilité Urbaine à Bicyclette – et l’Association de Citoyens Auto-Mobilisés (ACA-M) – appellent à la fin de la «négligence politique» envers les piétons. Elles demandent des «mesures urgentes» du gouvernement et des communes, parmi lesquelles «le renforcement des actions d’éducation et de sensibilisation à la citoyenneté routière» et «l’intensification des contrôles routiers». À la Commune de Lisbonne, elles demandent d’imposer une limite à 30 km/h «dans la plupart des rues de la ville».

La victime est-elle coupable?

Une personne qui traverse un passage piéton sans regarder, un cycliste qui circule sans casque, sans assurance ou sans plaque d’immatriculation: sur les réseaux sociaux, on assiste à la propagation d’un discours de haine visant à rendre la victime coupable. Il est particulièrement visible sur les fils de commentaires qui se réfèrent à des tragédies humaines sur les routes de la ville. Avec le drame de l’Avenue da Índia, l’histoire s’est répétée.

Une politique de réduction des risques ne peut pas porter uniquement sur les plus vulnérables, juge Mário Alves. «Il serait intéressant, par exemple, que les cyclistes soient conseillés à propos des meilleures pratiques de comportement sur la route. En revanche, il est contraire à l’éthique que l’État encourage les usagers vulnérables, comme les enfants, à s’adapter au risque.»

Pour lui, l’accent doit être mis sur la source du risque, à savoir l’automobile. «Un véhicule représente une tonne lancée à des vitesses excessives, souligne-t-il. D’ailleurs, tout y est fait pour générer un manque d’empathie des conducteurs envers les utilisateurs vulnérables. Ils se trouvent à l’intérieur d’une boîte insonorisée en train d’écouter la radio et sont complètement aliénés du monde qui les entoure. Ils ne sentent même pas la vitesse à laquelle ils roulent. La responsabilité politique est là et c’est pourquoi nous votons pour nos politiciens, afin qu’ils regardent au-delà de ce bouillon culturel, qu’ils réfléchissent plus que le piéton. Et il faut créer des campagnes fortes pour la normalisation et l’humanisation des piétons et des cyclistes. Ils peuvent être nos frères, nos enfants, nos épouses, des personnes très proches de nous.»

Juillet 2020. Des citoyens lisboètes manifestent en silence pour lutter contre les décès de piétons et cyclistes sur les routes de leur ville. Artur Lourenço / Mensagem de Lisboa

Zéro mort d’ici 2030

La responsabilité de cette question doit être assumée par tout le monde et surtout par les décideurs politiques, les utilisateurs et les ingénieurs. Le principe sous-jacent devrait être de ne tolérer aucun décès. Et il appartient également à l’environnement bâti de prévoir et de prévenir les défaillances humaines. C’est sur ce principe de partage des responsabilités que se fonde la «Vision Zéro».

L’idée est que le problème ne relève pas uniquement des conducteurs, mais aussi du tracé des voies, de la largeur de la route, de son profil et des mesures de réduction de trafic adoptées.

Pontevedra, 80’000 habitants a imposé le 30 km/h dans toute la ville en 2011. Depuis, il n’y a plus eu aucun mort sur la route.

L’ACA-M a souligné l’importance de ce concept, né en Suède il y a 20 ans. «C’est devenu un slogan populaire dans les villes européennes et américaines, mais sans aucun succès», explique Mário Alves. Mais il y a des exceptions. La ville espagnole de Pontevedra, 80’000 habitants, avec son centre fermé à la circulation automobile, a imposé le 30 km/h dans toute la ville en 2011. Depuis, il n’y a plus eu aucun mort sur la route. En 2020, le maire, Miguel Anxo Llores (qui a perdu lors des dernières élections), a évoqué la responsabilité politique lors d’un débat dans le fameux café Brasileira do Chiado de Lisbonne: «L’espace public est un droit. Un espace public dynamique et qui ne tue pas. Les politiciens ont une part de responsabilité, car ils peuvent décider qui circule dans l’espace public.»

Mais ce type de succès ne se limite pas uniquement aux villes de petite ou moyenne dimension. Oslo et Helsinki ont elles aussi adopté la Vision Zéro comme base de leur stratégie de sécurité routière. En 2019, elles ont atteint l’objectif de zéro mort parmi les piétons et les cyclistes.

À Oslo, dès 2017, le montant payé par chaque voiture entrant à Oslo a augmenté de 70% et les prix du stationnement ont grimpé de 50%. La vitesse maximale a été réduite à 30 km/h et la circulation a été interdite autour des écoles. En tout, plus d’un millier de places de parc ont été supprimées et la ville a favorisé l’agrandissement du réseau de pistes cyclables. À Helsinki aussi, cette politique a porté ses fruits après la réduction de la vitesse à 30 km/h au centre-ville et l’intensification de la mise en place de mesures de réduction du trafic.

Dans le quartier lisboète d’Alvalade, certaines rues et avenues sont désormais limitées à 30 kilomètres à l’heure. Ana Sofia Serra / Mensagem de Lisboa

«Il faut avoir la volonté d’assumer et de communiquer les responsabilités de chacun et il faut changer la ville au plan politique. C’est une question de courage politique», estime Mário Alves.

Lisbonne a déjà assumé cette ambition. Le 6 mars 2019, la commune a annoncé la mise en chantier de son Plan Municipal de Sécurité Routière, déclarant un objectif «zéro décès» sur les routes d’ici 2030, sous le slogan Mission Zéro.

Depuis, la ville a toutefois donné très peu de nouvelles au public. Une source au sein du Conseil pour la mobilité confirme que le document est toujours en cours d’élaboration. Il pourrait être soumis en août ou en septembre au Conseil consultatif, qui devrait contribuer à la version finale de la stratégie municipale.

