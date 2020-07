Fin de saison victorieuse pour le LS – Mory Diaw, le gardien qui sait se relever Depuis trois journées, Le Français incarne la reprise en mains lausannoises. Une habitude pour une personnalité habituée à rebondir. Grégory Beaud

Mory Diaw a fait forte impression devant la cage du LS. KEYSTONE

Le dernier rempart du Lausanne-Sport est un as de la relance. Sa carrière a été jalonnée de moments où il a dû apprendre à reculer pour mieux sauter. Ce n’est donc pas forcément un hasard si le club de la Pontaise s’en est inspiré et va mieux depuis qu’il est devant le filet. En trois titularisations, Mory Diaw n’a pas encaissé le moindre but et le LS a gagné neuf points qui lui permettent de prendre à nouveau le large en tête du championnat de deuxième division.