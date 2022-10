Signé Vevey – Mosaic Room, une adresse kaléidoscopique Cuisines d’ici et d’ailleurs, bar à coudre et rendez-vous artistiques: cette nouvelle enseigne se veut celle de tous les possibles. Rémy Brousoz

Riham Abdu propose au Mosaic Room ses recettes érythréennes et éthiopiennes. Chantal Dervey

Depuis septembre, le quartier de la Valsainte à Vevey s’est enrichi d’une nouvelle enseigne: la Mosaic Room. Un lieu kaléidoscopique, qui fourmille de talents, d’odeurs et d’idées. «C’est un peu comme une boîte dans laquelle évoluent différents acteurs et pratiques», décrit Shakyla Hussain, directrice de l’association Focus, qui chapeaute l’endroit.

Dans ce local, qui fut jadis l’épicerie Chez Mario, se mêlent cuisines du monde et d’ici, café artisanal, expositions artistiques, et bientôt un bar à coudre. Plusieurs machines seront accessibles à prix libre. On pourra par exemple y raccourcir ses rideaux ou recycler ses vieux vêtements. «Il s’agit de permettre aux générations actuelles de se réapproprier certains gestes perdus avec le temps.»

Fraîcheur de l’éphémère

Mosaic Room prend le parti de jongler avec l’éphémère, garant de fraîcheur et de dynamisme. Côté cuisine, le principe est celui du traiteur participatif. Après les saveurs afghanes pour ses premières semaines, la «pièce mosaïque» a choisi de miser sur les recettes érythréennes et éthiopiennes de Riham Abdu.

L’extérieur du Mosaic Room, à la rue du Collège. DR

«Les gens qui veulent se lancer dans la restauration peuvent faire leurs expériences sans avoir à payer les frais d’une structure permanente», souligne Shakyla Hussain. Pour eux, pas de loyer à verser, mais 30% de leurs recettes.

Fin novembre, une graphiste zurichoise transformera les murs de l’endroit en fresques, pendant que la Veveysanne Lou Koenig s’installera en cuisine. À la Mosaic Room, il y a de la place pour tout, sauf pour l’ennui.

