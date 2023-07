Un tweet fait polémique – Moscou choque en critiquant les droits humains en Suisse La mission russe à Genève pointe du doigt des discriminations à l’égard des Russes et des restrictions à la liberté d’expression. Vives réactions. Caroline Zuercher

L’intervention de la mission russe a été faite en marge de l’adoption au Conseil des droits de l’homme d’un rapport périodique sur la Suisse. KEYSTONE

Le message a de quoi surprendre. Le 7 juillet, la mission russe à Genève a diffusé un tweet dans lequel elle se préoccupe de questions concernant la situation des droits humains en Suisse. Elle pointe du doigt l’augmentation de la discrimination contre les Russes en Suisse, la surpopulation dans un certain nombre de prisons romandes et des lois «qui restreignent de manière déraisonnable le droit à la liberté d’expression». Détail piquant: elle utilise l’image des moutons noir et blanc employés à l’origine par l’UDC.