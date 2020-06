Espace – Moscou dénonce l’«agressivité» américaine La stratégie américaine de défense dans l'espace, rendue publique mercredi, suscite de vives réactions de la part de la Russie.

Selon cette stratégie publiée mercredi par le Pentagone, les Etats-Unis veulent empêcher la Chine et la Russie de prendre le contrôle de l'espace .

Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé vendredi l’«agressivité» américaine, après la publication par Washington de sa nouvelle «stratégie de défense dans l'espace».

Selon cette stratégie publiée mercredi par le Pentagone, les Etats-Unis veulent empêcher la Chine et la Russie de prendre le contrôle de l'espace et ils comptent sur leurs alliés pour les aider, y compris financièrement, à y parvenir.

Ce «document confirme l'agressivité de la politique de Washington dans le domaine spatial», a réagi vendredi la diplomatie russe dans un communiqué, s'insurgeant que «l'espace soit considéré par la partie américaine comme un champ de combat».

«Une confrontation armée dans l'espace pourrait aboutir à des conséquences néfastes pour la sécurité internationale et la stabilité stratégique», indique le communiqué, en appelant Washington à adopter «une approche responsable» envers ce sujet.

«Une confrontation armée»

Pour sa part, la «Russie prône une position diamètralement contraire, en faisant une priorité de l'utilisation et de l'exploration de l'espace uniquement à des fins pacifiques» et oeuvrant pour «empêcher une course aux armements dans l'espace», souligne la diplomatie russe.

Selon la stratégie publiée par le Pentagone au contraire, «la Chine et la Russie représentent la menace stratégique la plus importante car elles ont développé, testé et déployé des capacités militaires dans l'espace et leur doctrine militaire en prévoit l'utilisation en cas de conflit».

«Les doctrines militaires chinoise et russe considèrent l'espace comme important pour la guerre moderne et l'usage d'armement spatial comme un moyen de réduire l'efficacité militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, et de gagner de futures guerres», a également affirmé le Pentagone.

