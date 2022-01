Avant la réunion de Genève – Moscou intensifie son bras de fer avec Washington La Russie exige un engagement écrit des Américains sur une non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et poursuit ses manœuvres militaires en Biélorussie. Benjamin Quénelle - Moscou

Des troupes russes effectuent des manœuvres en Biélorussie, pays voisin de l’Ukraine, renforçant la crainte d’une intervention militaire russe sur le territoire ukrainien. Biélorussie, 18 janvier 2022. KEYSTONE

À la veille de la rencontre entre Sergueï Lavrov et Antony Blinken ce vendredi à Genève, Moscou fait passer son message: il veut «dans les jours à venir une réponse écrite» des États-Unis à ses demandes. Le ministre russe des affaires étrangères ne vient donc pas en Suisse pour négocier mais, si besoin, apporter des précisions au secrétaire d’État américain.

Alors que la guerre des mots et les bruits de bottes s’intensifient à nouveau, le Kremlin de Vladimir Poutine exige de Washington un traité bannissant tout élargissement de l’OTAN, notamment à l’Ukraine, et un renoncement à des déploiements militaires de l’Alliance atlantique en Europe orientale. En échange, la Russie, qui juge ses demandes non négociables et dit agir sous la menace du renforcement de l’OTAN depuis la chute de l’URSS, ne propose aucun engagement de sa part.