Je ne suis pas très motivé par l’idée d’écrire cette chronique. Warf… Bof… La chaleur n’est pas très bonne conseillère, mais on a déjà vécu pire sous les tentes chauffées à blanc d’un Paléo à la poussière asphyxiante et aux drogues égarantes. Le hamac que je me suis installé entre deux piliers de la rédaction vient d’être décroché par une très affairée «team vidéo». Mon partenaire de poker a congé (ou formation continue?) et le frigo qui abrite l’apéro bourdonne bizarrement.

Mais ce sont là déterminations anecdotiques. Non, je ne suis pas très motivé, déjà parce que je crains mon éventuel lecteur et son jugement sans appel me classant dans la catégorie des «journalopes» à l’œuvre au sein de la tentaculaire entreprise de mystification des «merdias». Au mieux, un éboueur de l’information. Au pire, un manipulateur sordide capable de générer des pandémies, de greffer le masque du diable sur le gentil visage de politiciens de droite humanistes et même d’envoyer par le fond un sous-marin, fût-il jaune, par la seule force de ma prose méphitique.

Malgré toute la rigueur scientifique appelée de mes vœux, malgré le cadrage pointilleux de ma hiérarchie et malgré l’aide sans faille d’une équipe de photographes, de relecteurs et de maquettistes capable de transformer la pire des bafouilles en un texte étincelant, a priori vendable, je doute. Au fond, cela devrait me suffire. Il faut savoir accepter l’injure, l’affront public, contre espèces sonnantes et trébuchantes. L’insulte n’est rien s’il y a eu lecture au préalable.

Discernement de gros calibre

Mais l’opposition est forte, d’une rigueur et d’une logique implacables. Je le vois au nombre de commentaires judicieux qui fleurissent sous les articles en ligne, les miens parfois, mais surtout ceux de mes collègues de la rubrique politique, aux compétences pourtant plus affûtées et aux analyses qui repoussent chaque jour les limites de la clairvoyance stratégique, jamais dupes des manigances autant fédérales que vaudoises. Cette attention critique me terrorise, inhibe ma curiosité et mes envies intellectuelles. Il n’est pas simple d’écrire sous le feu nourri d’un discernement de gros calibre…

Un article du «Courrier International» vient à mon aide. Selon une récente étude américaine, la perte de motivation professionnelle ne serait en aucun cas propre à la presse mais s’étendrait allègrement à presque toutes les catégories professionnelles. Les chiffres sont affolants: 69% des travailleurs nord-américains seraient «peu ou pas du tout motivés». Leurs besoins ne seraient pas satisfaits: bas salaires, longues heures de travail, perte de confiance en leur employeur. Sauvé! Pardon, chers lecteurs, vous n’y êtes pour rien. Bon week-end!

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.