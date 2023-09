Moto GP – Aleix Espargaro remporte le sprint du GP de Catalogne Le pilote catalan a devancé, devant son public, l’Italien Francesco Bagnaia et l’Espagnol Maverick Vinales.

Aleix Espargaro (au milieu) a remporté samedi la course sprint du GP de Catalogne devant Francesco Bagnaia (à gauche) et Maverick Vinales (à droite). AFP

Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté samedi sur ses terres la course sprint du Grand Prix de Catalogne, 11e manche sur 20 de la saison de MotoGP, tandis que les Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) ont terminé respectivement 7e et 18e.

Le local de l’étape, qui est né à Granollers, à quelques kilomètres du circuit de Catalunya, l’a emporté devant l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui était pourtant parti en pole position, pour le plus grand bonheur des milliers de fans catalans qui lui ont offert une «standing ovation».

L’Espagnol, très rapide depuis le début du week-end, a doublé le champion du monde en titre au bout de ligne droite des stands à la mi-course grâce à un superbe freinage. Il a ensuite rapidement creusé l’écart pour aller s’imposer logiquement au terme des 12 tours de course.

Bagnaia, qui fait toutefois une bonne opération au classement provisoire du championnat du monde, a résisté jusqu’au bout aux assauts de l’autre Aprilia officielle de l’Espagnol Maverick Vinales, qui a échoué à 51 millièmes de la Ducati.

Le Turinois possède désormais 66 longueurs d’avance au classement du championnat sur l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), qui a arraché la cinquième place, et 75 sur son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), le grand perdant de la journée après sa décevante huitième position.

AFP

