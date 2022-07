Retour de l’Asse – Mou du Sting à Paléo Face à 25’000 spectateurs comme dans son salon, l’Anglais a déroulé ses classiques avec une maestria frisant la nonchalance. Pour plus de folie électrique, il fallait filer sur Véga. Francois Barras

Sting mercredi soir au Paléo. Sa basse en racontait plus que lui. Keystone

Mate les boots! Monté sur de grosses rangers de commando, affûté comme un pic à glace dans son t-shirt rayé de rouge le distinguant mieux encore de ses musiciens tout de noir vêtus, avançant basse au flanc tel un imperator en terrain conquis, la nuque rase et l’œil vif, Sting va bouffer tout cru Paléo! Un levé de sourcil au public du genre «vous êtes prêts?» et l’Anglais dégoupille «Message in the Bottle».