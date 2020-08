Patrimoine historique – Moudon a un nouveau mur médiéval La construction du futur centre médical a nécessité la réalisation de fouilles archéologiques. Outre cet imposant vestige du Moyen Âge, elles ont révélé la présence de nombreux vestiges romains. Frédéric Ravussin

Le mur de braie d’époque médiévale a été mis au jour à l’avenue Cerjat. ODILE MEYLAN

La réalisation d’un centre médical non loin de l’église Saint-Etienne a apporté une nouvelle preuve pluriséculaire de la richesse patrimoniale du sous-sol moudonnois. Les fouilles préalables au chantier conduites par le bureau Archeodunum sur mandat de l’Archéologie cantonale ont en effet permis de mettre au jour des centaines de vestiges de l’époque romaine: des pièces de vaisselle, des parures de type fibules ou épingles, mais aussi des balsamaires, ces récipients destinés à contenir des onguents. Soit autant d’objets provenant de l’important ensemble funéraire à crémation qui se trouvait là.

Mais les travaux ont également confirmé la présence d’un imposant mur de soutènement, élément architectural qui faisait partie intégrante du système défensif de la ville au Moyen Âge.

Ce mur de braie a plus particulièrement attiré sur lui l’intérêt des autorités locales. D’entente avec le propriétaire de la parcelle, il devrait être valorisé et mis à la vue du public. «Nous avons pour projet de restaurer ce mur et d’installer un panneau didactique et une aire de détente comprenant une table et des bancs pour les futurs visiteurs», confirme Carole Pico, syndique de Moudon.

«C’est la première fois qu’on peut voir ce mur en élévation complète» Aurélie Dorthe, archéologue responsable de la fouille

C’est que ce segment de mur d’enceinte est situé à la limite de la parcelle du futur centre médical. La Ville a prévu une enveloppe de 30’000 francs pour le recouvrir d’une couche de protection et passera une convention avec le propriétaire attestant qu’elle en assurera l’entretien.

À vrai dire, les découvertes effectuées à l’avenue Cerjat étaient attendues. «Plutôt supposées, corrige Aurélie Dorthe, responsable d’opération lors de cette fouille conduite de mi-mars à mi-mai, à propos des vestiges romains. Car si l’on sait par des traces écrites qu’il y avait ici une ville romaine, on n’en a jamais eu la preuve archéologique.» Enfouies plus profondément dans le sous-sol, elles ont été découvertes au pied des murs médiévaux de Moudon, dont le tracé était en revanche déjà connu. «Mais grâce à la fouille de ce printemps, c’est la première fois qu’on le voit en élévation complète», reprend l’archéologue.

Sécurité doublée

Et l’ouvrage est plutôt imposant, puisque de ses fondations à son arête supérieure il mesure plus de 3 mètres. Ce mur servait évidemment à la sécurité d’une ville très importante à l’époque médiévale. Le bourg broyard était en effet la capitale du Pays de Vaud sous l’ère savoyarde. Mais il n’était toutefois pas le seul maillon.

La sécurité de la cité était en effet doublée par un très gros fossé défensif, situé 4 mètres plus loin vers l’extérieur de l’ancienne place forte et lui aussi mis au jour ce printemps. «Il était profond d’au moins 3 mètres», précise Aurélie Dorthe. Mais ce n’est pas tout: les travaux d’Archeodunum ont aussi permis de faire sortir provisoirement de terre le mur de protection de la tour de garde. Cet ouvrage s’appuyant contre le mur de braie, il semble donc évident qu’il est postérieur à cette construction réalisée aux environs de l’an 1200.

Quand les visiteurs auront la possibilité de s’approcher du segment de mur, ils en apprendront sans doute un peu sur les méthodes de construction de l’époque. «Les moellons qui le constituent sont assemblés par un mortier très dur, souvent composé à base de chaux», reprend l’archéologue. Une partie de 2 mètres de large étant entièrement dégagée (ce qui nécessitera évidemment des travaux de consolidation), ils constateront aussi qu’il est essentiellement constitué de grès additionné de quelques pièces calcaires, soit des minéraux sélectionnés pour leur résistance à l’usure.