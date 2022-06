Conseil communal – Moudon devra mettre de l’ordre dans ses déchets L’installation d’une barrière permettra de mieux réguler les entrées à la déchetterie. Mais le Législatif en veut davantage. Sébastien Galliker

La Municipalité de Moudon pourra mieux gérer l’accès à la déchetterie, mais le Conseil communal veut qu’elle en fasse davantage. JEAN-PAUL GUINNARD

Poubelles noires au milieu des sacs officiels communaux ou ordures déposées plusieurs jours avant le jour de ramassage. Comme d’autres localités, Moudon a du mal avec sa politique de gestion des déchets. Et la motion que Willy Blaser (PLR) avait préparée en vue du Conseil communal du mardi 21 juin, pour améliorer la situation, a pesé sur les débats. Il s’agissait de valider un crédit de 61’600 francs pour l’installation d’un contrôle d’accès à la déchetterie de Bronjon.

«Cette barrière, c’est une fausse bonne idée. Cela va rallonger la file d’attente» Daniel Perret-Gentil, conseiller communal PS

Avec cette barrière, la Municipalité souhaitait diminuer le trafic à l’intérieur de la déchetterie, aussi utilisée par les communes de Chavannes-sur-Moudon et Rossenges. Il s’agit aussi de «limiter les abus d’utilisateurs ne présentant pas leur carte, de simplifier le travail des employés et les rendre plus disponibles pour les éventuelles questions, ainsi que de contrôler statistiquement les passages des usagers», listait Laetitia Seitenfuss (Verts), rapportrice d’une commission favorable à cet achat.

Commission spéciale

Le conseiller Daniel Perret-Gentil (PS) ne l’entendait toutefois pas de cette oreille, proposant le refus de l’investissement. «Cette barrière, c’est une fausse bonne idée. Cela va rallonger la file d’attente, sans empêcher le prêt de la carte d’entrée à une autre personne pour quelqu’un qui voudrait frauder», s’est-il exprimé, souhaitant la formation d’une commission spéciale pour étudier la question.

«Le problème de l’accès à la déchetterie doit être résolu rapidement» Willy Blaser, conseiller communal PLR

«Le problème de l’accès à la déchetterie doit être résolu rapidement. Ma motion a pour but d’inciter la Municipalité à réviser ensuite tout notre système de gestion des déchets», a rétorqué le PLR. Un argumentaire qui a finalement fait mouche. Le socialiste s’est retrouvé bien seul lors du vote du préavis (35 oui, 1 non, 8 abstentions). Quelques minutes plus tard, la motion Blaser a aussi été validée (30 oui, 4 non, 10 abstentions).

