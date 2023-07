Pratiques estivales – Moudon ferme des fontaines et se baigne dans d’autres Pour économiser de l’eau, la Ville a décidé de fermer l’alimentation de certains bassins. D’autres sont aménagés pour faire trempette. Sébastien Galliker

Dans le cadre de l’opération Fountain Dip de Suisse Tourisme, Moudon invite à la baignade dans ses fontaines. JEAN-PAUL GUINNARD

D’un côté, on se baigne dedans par le biais de l’opération Fountain Dip de Suisse Tourisme (faire trempette dans une fontaine). De l’autre, on ferme les alimentations pour économiser de l’eau. Les fontaines de la ville de Moudon viennent de faire l’objet de deux communiqués de presse contradictoires: quelques jours après l’invitation à la trempette dans quatre bassins emblématiques de la cité par Moudon Région Tourisme, la Municipalité communiquait, mardi, «procéder à la fermeture de fontaines publiques non utiles au fonctionnement du réseau d’eau potable».

«En raison du déficit de pluie observé ces dernières semaines et des fortes chaleurs, les ressources d’eau potable sont en diminution», justifiait l’Exécutif. Sur la bonne vingtaine de fontaines, seulement dix resteront alimentées, permettant ainsi d’économiser 100 m³ d’eau par jour. «Celles qui restent ouvertes doivent l’être pour des questions de circulation d’eau», explique le vice-syndic, Serge Demierre, chargé des Finances, de l’Eau et des Énergies.

En juillet et en août

Dans le même temps, Moudon Tourisme invite ainsi à profiter des beautés de la ville ou du panorama de la Ville-Haute les pieds (ou le corps) dans l’eau. Ces jours, la fontaine L’Innocence et la Paix, sur la place Mauricette-Cachemaille, du 17 au 23 juillet, puis celle de Saint-Bernard du 24 au 30 juillet, à chaque fois de 14 h à 18 h, invitent à la détente. Il en sera de même du 14 au 27 août pour les bassins de la Justice et de Moïse, le plus gros de la cité.

1 / 2 Les enfants se sont approprié la fontaine L’Innocence et la Paix sur la place Mauricette Cachemaille depuis le début de la semaine. JEAN-PAUL GUINNARD

«Sur les deux premiers jours de l’opération, une trentaine de personnes sont venues se rafraîchir en se trempant les pieds. La première fontaine ouverte n’est pas très profonde, mais les petits peuvent s’y baigner», se réjouit Pauline Auffret, guide à l’Office du tourisme de Moudon. L’équipe installe à chaque fois de quoi se détendre avec des transats et des parasols.

Campagne aquatique

Sur la thématique de l’eau dans les centres urbains, la campagne estivale de Suisse Tourisme met en avant les possibilités de se baigner dans les lacs, rivières ou piscines de pratiquement toutes les villes suisses. «En parallèle, Suisse Tourisme a développé, avec des villes partenaires, le concept Fountain Dip, qui met l’accent sur la baignade ou les possibilités de se rafraîchir dans, près ou autour des fontaines urbaines», explique sa porte-parole Nina Villars.

Au milieu de villes comme Berne, Neuchâtel, Bâle, Genève, Zurich, Lugano ou Saint-Gall, Moudon est le seul bourg vaudois retenu pour ses fontaines. Dans le canton, les buvettes, plages et excursions de Lausanne sont également mises en avant.

