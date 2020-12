Auberge communale fermée – Moudon s’inquiète pour l’avenir de la Douane Alors que la remise en état de la pinte communale était estimée à 900’000 francs, un montant de 2,8 millions est désormais prévu au plan des investissements. Sébastien Galliker

L’Auberge de la Douane est fermée depuis décembre 2019 et le départ de sa dernière tenancière, Denise Delley. DR

Les Moudonnois pourront-ils prochainement aller boire un petit café dans l’Auberge communale de la Douane, fermée depuis une année suite au départ de la dernière tenancière? Si l’ouverture des restaurants est compliquée ces derniers temps en raison du coronavirus, cette question a été débattue mardi lors du Conseil communal.

«Alors que la remise en état était estimée à 900’000 francs, on voit apparaître un montant de 2,8 millions désormais au plan des investissements joint au budget», s’est inquiété Willy Blaser (PLR), rappelant que plus longtemps l’enseigne restera portes closes, plus ce sera difficile de la rouvrir. Quelques minutes plus tard, la motion de Daniel Perret-Gentil (PS), demandant notamment quand sortira un préavis municipal sur la question, a été largement adoptée par le législatif. «Il s’agit d’un établissement important au cœur de la ville, avec sa salle à côté», a rappelé l’élu.

Pas de calendrier

«C’est effectivement la fourchette de travail à l’heure actuelle, après discussion avec notre architecte», a répondu le municipal Jean-Philippe Steck (Entente), reconnaissant au passage que le projet n’a pas beaucoup avancé. L’enveloppe de 900’000 francs évoquée dans un premier temps ne concernait qu’une réfection du rez-de-chaussée et des cuisines. «Mais il y a d’autres choses à prendre en compte, notamment la capacité hôtelière avec les chambres à l’étage, qui impliquent l’installation d’un ascenseur, ou l’appartement du tenancier dans les combles, d’où le besoin d’isolation. En y ajoutant des frais de mobilier ou d’aménagement de la terrasse, la facture est estimée à 2,8 millions», a ajouté l’édile.

La Municipalité n’ayant pas encore choisi entre les diverses options présentées, le municipal n’a pas voulu évoquer un éventuel calendrier. Entre les lignes, on comprend qu’une réouverture avant 2023 sera impossible. Si tout se passe bien, la demande de crédit pourra être soumise courant 2021. Et il faudra ensuite compter sur au moins une année de chantier.

Deux autres motions

Au cours d’une séance ayant permis de valider le budget 2021 (309’000 fr. de perte sur 28,8 millions de charges), deux autres motions ont également été renvoyées à l’étude de la Municipalité. La première réclame le retour des armoiries historiques de la ville, plutôt que le logo en forme de M rouge adopté durant cette législature. La seconde demande une modification du règlement sur l’horaire d’ouverture des commerces, pour éviter que les géants Coop et Migros ne puissent fermer à 19 h les veilles de Fêtes, comme c’est prévu cette année les 24 et 31 décembre.