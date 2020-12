Apprentissage du français – Moudon tient à ses deux associations d’aide aux migrants La Ville ne souhaite pas réunir les enseignants de «Parlons français» sous l’égide de «Français en Jeu». Sébastien Galliker

À l’ombre du temple Saint-Étienne de Moudon, les migrants pourront toujours bénéficier de deux associations pour apprendre la langue française. JEAN-PAUL GUINNARD

Les deux associations poursuivent le même objectif d’apprentissage de la langue française par des enseignants bénévoles à un public cible essentiellement composé de migrants. Du coup, ne serait-il pas plus efficient de tenter un rapprochement entre les structures «Français en Jeu» et «Parlons français», actives à Moudon et bénéficiant de subventions communales, s’était interrogé le conseiller communal Charles Charvet, lors de la dernière séance. L’élu proposait de les réunir sous l’égide de «Français en Jeu», association aussi active ailleurs dans le canton.

Dans sa réponse apportée mardi, la Municipalité dit ne pas en voir la raison. «Le rapprochement des enseignants des deux associations semble compliqué», écrit l’Exécutif, qui rappelle que «Parlons français» est née d’une scission de «Français en Jeu», il y a bientôt dix ans. «La nouvelle structure réunirait plus de 150 élèves, d’où des difficultés à trouver un lieu d’accueil sur la commune. Et il n’est pas exact de penser qu’une quelconque économie soit réalisée», a répondu le municipal Lucas Contomanolis, en charge de la cohésion sociale.

Enseignement contrôlé

Cette réponse réjouit André Denys, membre du comité de «Parlons français». Si les deux associations se renvoient volontiers des participants quand leurs cours sont complets, elles ne souhaitent pas collaborer davantage.

«Pour qu’une équipe de bénévoles donne le meilleur d’elle-même, il convient de lui donner un élan, plutôt que de la contrôler.» André Denys, de «Parlons français»

La scission s’est opérée suite à la décision de «Français en Jeu» de s’organiser selon le système d’instruction eduQua, lui permettant ainsi de bénéficier de subsides cantonaux. D’où aussi du travail administratif et certains contrôles. «Pour qu’une équipe de bénévoles donne le meilleur d’elle-même, il convient de lui donner un élan, plutôt que de la contrôler», estime André Denys. Il pourra maintenir cette émulation dans le futur.