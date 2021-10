Saga du bâtiment du Grand-Air – Moudon tire le frein au rachat du Musée Burnand Alors que le préavis municipal d’achat de cette bâtisse cantonale avait été renvoyé en juin, la Ville annonce retirer son projet. Sébastien Galliker

Propriété du Canton de Vaud, le bâtiment du Grand-Air abrite notamment le Musée Eugène Burnand. Jean-Paul Guinnard

Oui, non, de nouveau oui et finalement non! Après avoir négocié depuis bientôt dix ans avec le Canton de Vaud, propriétaire du bien, le rachat du bâtiment du Grand-Air, qui est situé sur les hauts de Moudon, la Municipalité n’en veut de nouveau plus.

«La décision de retirer le préavis municipal s’est imposée», a-t-elle communiqué jeudi, à l’issue d’une séance consultative réunissant tous les utilisateurs du site, dont le Musée Eugène Burnand. La demande de crédit de 1,837 million de francs est donc annulée.

«Après le renvoi décidé en juin par le Conseil communal, nous ne pouvions que représenter le même préavis ou le retirer. Vu qu’il n’avait aucune chance d’être accepté, on a choisi la seconde option», justifie la syndique Carole Pico. C’est que depuis lors beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.