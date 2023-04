Patrimoine communal – Moudon veut faire entrer une salle historique dans le XXIe siècle Moyennant un crédit de 375’000 francs, la commune souhaite réaménager et moderniser la salle du Conseil communal. Sébastien Galliker

La salle du Conseil communal de Moudon est située au deuxième étage de l’Hôtel de Ville. JEAN-PAUL GUINNARD

C’en est bientôt fini des tablettes ou ordinateurs portables sur les genoux des conseillers communaux de Moudon, faute de place. Située au deuxième étage de l’Hôtel de Ville, leur salle, qui abrite les cinq à six séances annuelles de délibération, des réunions de commissions ou les cérémonies de mariages organisées par l’état civil, s’apprête à entrer dans le XXIe siècle.

«Le projet envisagé offrira la possibilité d’une utilisation diversifiée de la salle.» Municipalité de Moudon

Afin «d’offrir des places adaptées aux nouvelles pratiques pour les membres du Conseil communal (ordinateur portable, tablette, etc.), de permettre l’introduction du vote électronique et d’y intégrer du multimédia», la Municipalité sollicite un crédit de 375’000 francs. Ventilation et sonorisation sont aussi au menu des travaux dans ce lieu historique. Transformé pour la dernière fois en 1964, l’endroit abritait les discussions du Tribunal pénal et de la Justice de paix. Les armoiries des communes de l’ancien district de Moudon y sont représentées, au-dessus des boiseries d’origine.

Confort amélioré

Tout en conservant ces éléments de menuiserie d’époque, «le projet envisagé offrira la possibilité d’une utilisation diversifiée de la salle», informe la Municipalité dans son préavis. Actuellement en escaliers, le mobilier de sol et les podiums seront notamment démontés pour remettre le tout à plat. «L’idée est de mieux utiliser la surface et d’améliorer le confort pour les élus en espaçant les rangées», souligne Michel Lohner, président du Conseil, qui a participé à l’élaboration du projet.

«L’idée est de mieux utiliser la surface et d’améliorer le confort pour les élus en espaçant les rangées.» Michel Lohner, président du Conseil communal

L’un des changements majeurs sera le nouvel aménagement personnel pour les élus. Compte tenu de la surface restreinte, il ne sera pas possible de leur installer une table. Les sièges seront ainsi munis d’une tablette écritoire abattable, permettant l’utilisation d’ordinateurs portables ou autres appareils numériques.

