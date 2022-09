À la recherche d’un muséographe – Moudon veut professionnaliser ses musées Pour dessiner l’avenir du Musée Eugène Burnand et du Musée du Vieux-Moudon, la Municipalité sollicite un crédit de 245’000 francs. Sébastien Galliker

Seul établissement consacré à un peintre vaudois, le Musée Eugène Burnand est logé de longue date dans le bâtiment du Grand-Air de Moudon. Jean-Paul Guinnard

Une année après avoir sursis au rachat du Grand-Air, le bâtiment qui abrite le Musée Eugène Burnand, Moudon souhaite doter cette institution et son voisin, le Musée du Vieux-Moudon, d’un coordinateur à 60% pour deux ans. Dans quelques jours, le Conseil communal se penchera sur un crédit de 245’000 francs, pris sur un fonds culturel spécifique, pour financer ce poste de travail à durée limitée de muséologue ou historien de l’art. Les commissions ayant étudié le dossier le préavisent favorablement.

«Ce laps de temps est nécessaire pour développer un projet cohérent et abouti d’un pôle muséal regroupant les deux institutions.» Préavis de la Municipalité de Moudon

C’est que le préavis municipal fait suite à plusieurs discussions au sein de l’organe délibérant. Non seulement l’achat du bâtiment du Grand-Air avait été ajourné en juin 2021, mais une motion militait pour «une activité muséale crédible à Moudon». Formé dans la foulée, un groupe de travail, ne comprenant aucun représentant de l’Exécutif, livrait le rapport «Culture et verdure au sommet de la colline». En vue du maintien du seul musée dédié à un peintre vaudois dans ses locaux, la création d’un poste d’historien de l’art et muséologue à 60% était sollicitée.

Deux ans

La Municipalité y répond donc pour deux ans. «Ce laps de temps est nécessaire pour développer un projet cohérent et abouti d’un pôle muséal regroupant les deux institutions», précise l’Exécutif dans son préavis. Car le rôle du futur employé communal en CDD sera aussi de travailler avec le Musée du Vieux-Moudon. Aussi en ville haute, celui-ci est installé dans le château de Rochefort, voisin de la maison seigneuriale de Denezy, l’autre nom du Grand-Air.

«Les bénévoles ont actuellement une moyenne d’âge de 70 ans, et il n’y a pas de relève.» Eugenia Puch, conseillère communale de Moudon

Financées aussi par des dons, les deux institutions bénéficient d’une subvention communale annuelle de 20’000 francs. Mais «les bénévoles ont actuellement une moyenne d’âge de 70 ans, et il n’y a pas de relève», note Eugenia Puch (Les Verts), rapportrice pour la commission technique.

La mission de la perle rare sera de concevoir un pôle muséal entre les deux partenaires, d’améliorer leur visibilité et fréquentation, mais surtout de définir les besoins en surface et logistique, ainsi que le financement du tout. À terme, son poste pourrait être pérennisé et l’achat du Grand-Air confirmé, ou alors le projet serait abandonné.

En parallèle, le Canton de Vaud, propriétaire du Grand-Air, travaille à l’établissement d’un nouveau plan d’affectation cantonal (PAC), qui pourrait drastiquement réduire les possibilités de densifier le site. «Ce PAC a pour but d’adapter la planification en vigueur aux enjeux de protection du patrimoine», annonçait le Canton en mai dernier. Il répond aussi à la pétition «Sauvons la colline de Moudon». La ville aura alors toutes les cartes en mains pour acheter ou non le bâtiment.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.