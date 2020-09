Santé – Mourir coûte plus cher en Suisse romande Les coûts globaux de la santé relevés en fin de vie sont plus élevés en Suisse romande que dans le reste du pays, selon une étude citée par Le Matin Dimanche.

Par patient, la facture moyenne atteint 30’910 francs en Suisse alémanique, 34’640 francs en Suisse italienne et 39'160 francs en Suisse romande. KEYSTONE

Mourir coûte plus cher en Suisse romande, qu’ailleurs en Suisse, rapporte Le Matin Dimanche, qui cite une étude de l’assureur maladie Helsana. Les coûts globaux de la santé relevés en fin de vie sont plus élevés de 27% en Suisse romande et de 12% en Suisse italienne qu’en Suisse alémanique.

Par patient, la facture moyenne atteint 30’910 francs en Suisse alémanique, 34’640 francs en Suisse italienne et 39'160 francs en Suisse romande. La durée du séjour à l'hôpital serait le facteur le plus décisif.

Outre Sarine, les patients y ont passé en moyenne seize jours, contre 26 dans la partie francophone de la Suisse, soit une fois et demie de plus. Les auteurs de l'étude supposent que cela reflète des différences culturelles, des habitudes et des préférences des patients et des médecins.

ATS/NXP