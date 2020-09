Liban – «Moustapha Adib a été choisi parce qu’il ne peut menacer personne!» Ce nouveau premier ministre imposera-t-il les réformes politiques réclamées par la rue? Décryptage avec le chercheur suisse Hasni Abidi. Andrés Allemand Smaller

Le nouveau premier ministre libanais, Moustapha Adib, lors de son premier discours lundi. AFP

«Une réforme radicale du système politique libanais? C’est très improbable! Si Moustapha Adib a été nommé lundi à la tête du gouvernement, c’est précisément parce qu’il ne constitue une menace pour personne», assène le politologue suisse Hasni Abidi, du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam). «C’est un universitaire et un technocrate dont la position est vulnérable. Ces sept dernières années, il était ambassadeur à Berlin, très loin de Beyrouth. Il n’a aucune assise parlementaire, mais il n’a pas non plus le soutien de la rue, car il a été choisi justement par cet establishment dont les manifestants veulent la démission en bloc!»