Portrait de Mustafa Ceylan – «Moustique», star insolite du ski freestyle Établi à Montreux, le Turc d’origine s’est découvert une passion absolue pour la discipline. Une passion si hors norme qu’un de ses amis en a fait un court métrage. Sylvain Muller

Mustafa Ceylan. FLORIAN CELLA

«Mustafa? C’est d’abord un charisme naturel incroyable. Ensuite, un truc amusant avec ce décalage entre son apparence vraiment turque et son monstre accent vaudois. Et puis, bien sûr, il y a cette immense passion pour le ski freestyle. On pourrait croire qu’il exagère, mais il est vraiment comme ça: son père nous a raconté qu’il lui était arrivé de dormir avec ses nouveaux skis dans son lit!»