Jura bernois – Moutier doit rester dans le canton de Berne, selon le CJB Le Conseil du Jura bernois s’est prononcé jeudi en faveur du maintien de la cité prévôtoise dans le canton de Berne lors de la répétition du vote sur son appartenance cantonale.

Moutier constitue un pilier pour le Jura bernois en raison de sa taille, son dynamisme et son engagement dans les milieux culturels, économiques et sportifs, estime le Conseil du Jura bernois. Keystone

Le Conseil du Jura bernois souhaite que Moutier (BE) se prononce en faveur de son maintien dans le canton de Berne lors de la répétition du vote sur son appartenance cantonale. Cette institution estime que la cité prévôtoise constitue un pilier pour le Jura bernois de par sa taille, mais également par son dynamisme et son engagement dans les milieux culturels, économiques et sportifs.

«La Ville de Moutier a toute sa place dans le Jura bernois», a déclaré jeudi la présidente du Conseil du Jura bernois (CJB) Virginie Heyer. La prise de position de cette sorte de Parlement régional chargé de défendre les intérêts de la population du Jura bernois a été prise par 19 voix contre 4 et 1 abstention.

Le CJB s’est prononcé sur une votation communale, car il estime que le scrutin du 28 mars a une portée qui va bien au-delà d’un cadre strictement communal. Il souligne que l’issue du scrutin concerne la Couronne prévôtoise, l’entier du Jura bernois et le canton de Berne dans son ensemble.

Intégralité territoriale

Pour sa présidente, le Conseil du Jura bernois attache une grande importance à l’intégralité territoriale de la partie francophone du canton de Berne. «On est donc légitimé à prendre position sur une votation communale», a relevé Virginie Heyer qui rappelle que l’institution se prononce en tant qu’organe politique régional.

Cette prise de position ne constitue pas une surprise, les partis favorables au maintien de la ville dans le canton de Berne étant majoritaire dans ce législatif. Pour le CJB, l’issue du scrutin du 28 mars devra marquer la fin de la Question jurassienne.

Avis minoritaire

Pour la minorité du CJB, favorable au changement de canton, il fallait s’abstenir de donner son avis. «Le respect de l’autonomie communale passe par une non-ingérence et par le devoir de laisser les électeurs et les électrices de Moutier voter en toute connaissance de cause», a souligné son représentant Pierre Mercerat.

L’élu a relevé que lors d’autres votations communales dans le Jura bernois, le CJB n’avait jamais pris position. Pour Pierre Mercerat, il n’appartient pas à cette institution de dire à Moutier ce qu’elle doit voter. Le groupe autonome, favorable au transfert de la cité prévôtoise, compte 4 membres sur 24 au sein de ce législatif.

ATS